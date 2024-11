Black FLYday bei TAP Air Portugal

Die im Rahmen der Black FLYday-Aktion angebotenen Tickets können bis 4. Dezember 2024 für Flüge zwischen dem 14. Jänner und dem 15. Mai 2025 (außer zwischen dem 7. und 22. April 2025) gekauft werden. So sind Hin- und Rückflüge ab Wien aktuell ab 139 EUR zu Zielen in Portugal, ab 469 EUR in die Vereinigten Staaten von Amerika und ab 599 EUR nach Brasilien buchbar. Alle Preise inklusive Steuern und Gebühren.

Weitere Infos zum Black FLYDay

Darüber hinaus bietet die portugiesische Airline günstige Konditionen zu ihren Zielen in Afrika an, z.B. den Kapverden, Marokko, Gambia, Mosambik und São Tomé e Príncipe. Bei Flügen mit Zwischenstopp in Lissabon können TAP-Passagiere zudem das attraktive Stopover-Programm für einen Aufenthalt von bis zu 10 Tagen in der portugiesischen Metropole nutzen.

Alle Informationen und Bedingungen der Black FlyDay-Aktion von TAP gibt es unter: www.flytap.com (red)