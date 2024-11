Black Friday-Aktion von Costa Kreuzfahrten

Ganz gleich, ob KundInnen Barcelonas Kultur erleben möchten, auf der Suche nach Abenteuern im hohen Norden sind oder sich nach totaler Entspannung in der Karibik sehnen - bei den Black Friday Angeboten von Costa Kreuzfahrten ist für alle etwas dabei.

Große Auswahl an Kreuzfahrten

Highlights der aktuellen Black Friday-Aktion sind beispielsweise die 8-tägigen Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer mit der Costa Toscana, die Route der Costa Diadema in den norwegischen Fjorden oder eine Kreuzfahrt in der Karibik mit der Costa Fascinosa inklusive „Fly & Cruise“-Paket. Details dazu und zu den vielen weiteren Routen mit anderen Costa Schiffen die in der Aktion enthalten sind, sind unter www.costakreuzfahrten.at zu finden. Den Reisebüro-Partnern steht das Costa-Infotool CExtra zur Verfügung. (red)