Emirates Group: Rekord-Halbjahresergebnis für 2024/25

Die Emirates Group hat gestern ihr bisher bestes Halbjahresergebnis veröffentlicht. Es ist das erste Geschäftsjahr, in dem die 2023 in Kraft getretene Corporate Income Tax der VAE auf die Emirates-Gruppe angewendet wird. Nach Berücksichtigung dieser Steuerbelastung von 9% beträgt der Gewinn der Gruppe 9,3 Mrd. AED (2,3 Mrd. USD).

Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline & Group sagt dazu: „Die Emirates Group hat ihr Rekordergebnis vom letzten Jahr noch übertroffen und ein fantastisches Ergebnis für das erste Halbjahr 2024-25 erzielt. Dies verdeutlicht einmal mehr die Stärke unseres bewährten Geschäftsmodells in Kombination mit dem Wachstumskurs von Dubai als idealem Ort zum Leben, Arbeiten, für Urlaub, als Drehkreuz zu anderen Zielen und für Geschäfte.“

Weitere Ergebnisse

Die Emirates Group demonstriert ihre starke operative Rentabilität mit einem soliden EBITDA von 20,4 Mrd. AED (5,1 Mrd. EUR), das gegenüber dem Vorjahresergebnis von 20,6 Mrd. AED (5,2 Mrd. EUR) leicht rückläufig ist.

Der Gruppen-Umsatz belief sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024-25 auf 70,8 Mrd. AED (17,8 Milliarden EUR) und stieg damit um 5% gegenüber 67,3 Mrd. AED (17 Mrd. EUR) im Vorjahr. Auch die Liquiditätslage konnte mit 43,7 Mrd. AED (11 Mrd. EUR), verglichen mit 47,1 Mrd. AED (11,9 Mrd. EUR) am 31. März 2024 solide abschlossen werden.

Entwicklungen & Ziele

Emirates hat ihr Streckennetz weiter ausgebaut und die Verbindungen über das Drehkreuz Dubai erhöht. In der ersten Jahreshälfte 2024-25 steigerte Emirates die Zahl ihrer Linienflüge zu den acht Zielen Amsterdam, Cebu, Clark, Luanda, Lyon, Madrid, Manila und Singapur.

Im Mai führte Emirates die täglichen Flüge nach Phnom Penh in Kambodscha über Singapur wieder ein. Im Juni nahm Emirates tägliche Flüge nach Bogotá über Miami auf und erweiterte damit die Präsenz der Airline in Südamerika mit ihrem ersten Ziel in Kolumbien. Im September legte Emirates eine neue Route nach Madagaskar über die Seychellen auf und erweiterte damit das Passagier- und Fracht-Streckennetz bis zum 30. September auf 148 Flughäfen in 80 Ländern.

Um die Reise-Optionen für KundInnen zu erweitern, hat Emirates außerdem in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024-25 neue Vereinbarungen mit sieben Codeshare-, Interline- und Intermodal-Partnern geschlossen: AirPeace, Avianca, BLADE, ITA Airways, Iceland Air, SNCF Railway und Viva Aerobus.

Abschließend fügt Scheich Ahmed dazu hinzu: „Wir gehen davon aus, dass die starke Nachfrage für den Rest des Jahres 2024-25 anhalten wird. Wir freuen uns darauf, unsere Kapazität zu erhöhen, um so unsere Einnahmen zu steigern, sobald neue Flugzeuge zur Emirates-Flotte stoßen und neue Einrichtungen bei dnata in Betrieb genommen werden. Die Aussichten sind gut. Trotzdem werden wir uns nicht darauf ausruhen, was wir schon erreicht haben, sondern unsere Kapazitäten und Ressourcen in einem dynamischen Markt weiterhin flexibel einsetzen.“ (red)