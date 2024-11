TAP Air Portugal NDC-Inhalten und -Services in Travelport+

TAP Air Portugal und Travelport arbeiten aktiv zusammen, um die NDC-Inhalte von TAP Air Portugal zur Verfügung zu stellen, und es Agents zu ermöglichen, über Travelport+ einfach auf die breite Palette von Tarifen und Angeboten zugreifen können. Reisebüros, die Travelports API-, Smartpoint Cloud- und Smartpoint Desktop-Lösungen nutzen, können neben den traditionellen Inhalten auch die NDC-Angebote der Fluggesellschaft nahtlos anzeigen und vergleichen und die besten Angebote für ihre Reisenden buchen. Die umfassenden Travelport-Lösungen ermöglichen es zudem, NDC-Buchungen für Reisenden zu bearbeiten.

Vergleichen, buchen & bearbeiten - alles an einem Ort

„Die Einführung unseres NDC-Contents in Travelport+ wird ein entscheidender Moment in unserer jahrzehntelangen Zusammenarbeit sein,” sagt Mario Cruz, Chief Commercial and Revenue Officer bei TAP Air Portugal. „Gemeinsam wollen wir eine Lösung anbieten, die es Agenten leicht macht, auf maßgeschneiderte NDC-Inhalte und -Angebote von TAP Air Portugal über den Travelport+ Marktplatz zuzugreifen, sie zu verkaufen und zu verwalten.“

„Unsere neue Vereinbarung mit TAP Air Portugal verdeutlicht unser gemeinsames Engagement für ein modernes, maßgeschneidertes Einkaufs- und Service-Erlebnis für Agenturen und Reisende mit NDC“, ergänzt Damian Hickey, Global Head of Travel Partners bei Travelport. „Mit der künftigen Bereitstellung von NDC-Inhalten und -Services von TAP Air Portugal in Travelport+ setzen wir unsere Mission fort, sicherzustellen, dass Agenturen die besten Angebote führender Fluggesellschaften einfach vergleichen und buchen sowie bearbeiten und verwalten können - alles an einem Ort.“

KI liefert genaue Sucherergebnisse

Der KI-gestützte Content Curation Layer (CCL) von Travelport hilft Reisebüros dabei, die Herausforderungen beim Anzeigen und Vergleichen von Angeboten aus mehreren Quellen zu verringern, indem sie sowohl NDC- als auch traditionelle Inhalte einfach Seite an Seite am selben Ort vergleichen können. Der in Travelport+ integrierte CCL nutzt künstliche Intelligenz (KI), um aggregierte Inhalte aus mehreren Quellen zu filtern und genaue, standardisierte Suchergebnisse zu liefern, die es erleichtern, Angebote zu verstehen und zu vergleichen. (red)