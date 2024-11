Dertour: Neue Kennzeichnung für nachhaltigere Reiseprodukte

Die Dertour Group kennzeichnet nachhaltigere Angebote ihrer Reiseveranstalter Dertour, ITS und Meiers Weltreisen jetzt mit einem dunkelgrünen Blatt in Herzform. Damit können auch heimische Reisebüro-KundInnen ab sofort Hotels, die nach den international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert sind, erkennen. Rund 1.800 Hotels sind derzeit im Portfolio mit dem engage-Signet markiert, hinzu kommen zahlreiche dynamische Objekte über Bettenbanken. Die Datenbasis dazu liefert das Nachhaltigkeitsportal Fairweg.

Hellgrünes Blatt für Ausflüge & Rundreisen

Außerdem hat der Reisekonzern mit der Kennzeichnung von nachhaltigeren Ausflügen und Rundreisen begonnen. So werden Angebote, die nicht zertifiziert sind, aber intern auf eine Auswahl an allgemein anerkannten Kriterien eines verantwortungsvollen Tourismus geprüft wurden, mit einem hellgrünen Blatt in Herzform dargestellt. Bei der Bewertung der Ausflüge und Rundreisen wurden verschiedene Teilbereiche von Reisen betrachtet, zum Beispiel Fortbewegung und Transport, sozioökonomische und kulturelle Aspekte, Umwelt- und Naturschutz sowie Mahlzeiten und Verpflegung.

„Nachhaltigkeit als ein wichtiger Aspekt von Urlaubsreisen ist nicht mehr wegzudenken. Deshalb bauen wir sowohl das engage-Ausflugsportfolio als auch die nachhaltigeren Rundreisen aktuell aus und möchten damit Reisenden und Expedienten auf einen Blick schnelle Orientierung geben“, erklärt Laura Steden, Director Corporate Responsibility der Dertour Group.

Umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm

Produkt-Bereichsleiter Markus Fritz von Dertour Austria sagt zu den Plänen: "Mit Dertour Austria sind wir Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitsprogramms. Dertour arbeitet mit zuverlässigen Partnern zusammen, um den Tourismus in verschiedenen Bereichen kontinuierlich zu verbessern. Bis Anfang des kommenden Jahres werden das Kernportfolio der Dertour Group zu 25% aus nachhaltig zertifizierten Hotels bestehen und 80% der Dertour Group-eigenen Hotels bereits nachhaltig zertifiziert sein. Unser Ziel ist, unseren Reisegästen eine klare und transparente Entscheidungshilfe für einen nachhaltigeren Urlaub an die Hand zu geben.“ (red)