TAP Air Portugal unterstützt wohltätige Organisationen

Wie die Fluggesellschaft heute mitteilte, wird sie über das TAP Miles&Go-Programm die Nichtregierungsorganisationen Apoiar, Orbis und Sol Sem Fronteiras in ihrer Arbeit unterstützen. Diese Organisationen wurden aus über 100 Bewerbungen für das TAP Donate Miles Programm für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 ausgewählt.

Neben den von der Airline gespendeten Meilen sind auch die Mitglieder des Vielfliegerprogramms TAP Miles&Go aufgerufen, ihre Meilen für den guten Zweck zu spenden. Jede der drei Organisationen erhält eine Million Meilen, und die Airline geht davon aus, dass die KundInnen eine weitere Million Bonusmeilen beisteuern. Somit erhält jede der drei Organisationen insgesamt zwei Millionen Meilen, die dann gegen Flüge eingetauscht werden, um die Hilfe dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird.

TAP Donate Miles „Causas com Asas“ ist die 2007 ins Leben gerufene Initiative der TAP für soziale Verantwortung. Die Airline hat schon bislang mehr als 60 soziale Organisationen unterstützt, deren Projekte den vom Unternehmen im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprogramms festgelegten Zielen entsprechen.

Mehr Infos zu den Organisationen

APOIAR - Associação Portuguesa de Apoio a África ist eine 1995 gegründete portugiesische Nichtregierungsorganisation, die Entwicklungsprojekte in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Bildung und Ausbildung fördert und sich seit 2012 auf Mosambik konzentriert. In dem Land, in dem 35% der Bevölkerung von Mangelernährung bedroht sind, hat APOIAR bereits rund 15.000 Menschen geholfen.

ORBIS wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Gemeinschaften in Not mit Projekten zu unterstützen, die ihre gerechte, ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung fördern. Die Organisation arbeitet hauptsächlich in Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, São Tomé und Príncipe und Brasilien und hat sich auf die Bereiche Bildung, Gesundheit, Beschäftigung und Berufsausbildung spezialisiert.

Sol Sem Fronteiras setzt sich in Ländern wie Angola, Brasilien, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugal und São Tomé und Príncipe dafür ein, dass jeder Jugendliche und jedes Kind Zugang zu guter Bildung hat und Solidarität und soziale Gerechtigkeit gefördert werden. (red)