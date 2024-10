DZT: Relaunch des GTM Germany Travel Mart

Im Zuge der digitalen Transformation erhält die erfolgreiche Vertriebsplattform für den deutschen Incoming-Tourismus ein neues, innovatives Profil: Germany Travel Mart 360°. Als wesentlichen Baustein installiert die DZT zum Jahreswechsel einen digitalen Marktplatz, der 24/7 on- und offline interaktiv die mittelständische Tourismuswirtschaft, die DZT-Auslandsstandorte sowie die internationale Reiseindustrie stärker vernetzt.

Das etablierte Format eines jährlichen B2B-Events für die mittelständische Tourismuswirtschaft, um Face to Face mit internationalen Reiseanbietern Geschäftsabschlüsse zu tätigen, stellt die DZT ebenfalls neu auf. Erstmal richtet die DZT die wichtigste Verkaufsveranstaltung ohne einen Destinationspartner aus und bietet attraktive Beteiligungsmöglichkeiten für verschiedene Wirtschaftspartner.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Zum Abschluss des 50. GTM im Frühjahr dieses Jahres haben wir die Neuausrichtung des Formats entsprechend den aktuellen und künftigen Herausforderungen angekündigt. Das neue Format GTM 360° bietet im Rahmen der digitalen und nachhaltigen Transformation für das Reiseland Deutschland allen mittelständischen Akteuren im Deutschlandtourismus einen innovativen Marktzugang und unterstützt ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld.“

GTM 360° als digitaler Marktplatz

Im Satellitensystem der DZT-Auslandsstandorte werden Market Insights, Sales Workshops, hybride Sales Calls und Future Think Tanks auf der Online-Plattform GTM 360° gebündelt. Damit sind Knowledge und Netzwerk der DZT für die unterschiedlichen touristischen Leistungsträger jederzeit nutzbar. Künftig fungiert der neue GTM 360° ganzjährig als Drehscheibe für den Incoming-Tourismus und schließt die zeitliche Lücke zum jährlich in Deutschland stattfindenden GTM 360°-Event, das persönliche Begegnungen in den Fokus stellt. Marktzugänge, Marktveränderungen, Chancen der Marktbearbeitung werden durch das neue Onlineportal transparenter und der Dialog mit der Reiseindustrie besser erschlossen.

GTM 360° Live-Event im März 2025

Das Programm des GTM 360° bietet am 26. und 27. März 2025 im Dorint Hotel Bonn ein komprimiertes Workshop-Format. Die Abendveranstaltung am ersten Workshoptag im Steigenberger Icon Grandhotel Petersberg bietet dabei exklusive Networking-Möglichkeiten für die TeilnehmerInnen. Die Anreise der Top Key Accounts der internationalen Reiseindustrie sowie der reichweitenstarken Medienvertreter nach Bonn erfolgt im Rahmen des Hosted-Buyer Programms der DZT an Bord von drei Flusskreuzfahrschiffen der Scylla AG von Frankfurt/Main entlang des Mittelrheintals. Die Online-Registrierung für deutsche Anbieter, die im kommenden Jahr am GTM 360°-Workshop teilnehmen wollen, startet am 11. November 2024.

Internationalen TeilnehmerInnen haben im Vorfeld des GTM 360° die Möglichkeit, sich auf gemeinsam mit Sponsoren organisierten Pre-Convention Touren über aktuelle Angebote und thematische Schwerpunkte bei der internationalen Vermarktung des Reiselandes Deutschland zu informieren. (Red)