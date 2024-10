Gemeinsam mit wichtigen Tiroler Regionen konnte bereits im vergangenen Winter der Skipass gemeinsam mit der An- und Abreise mit den Nightjets der ÖBB sowie dem Transfer vom Bahnhof zur Unterkunft gebucht werden. Im kommenden Winter kommen nun drei weitere Regionen neu hinzu: Hall-Wattens (Skiberg Glungezer), Schiregion Hochoetz, Paznaun - Ischgl (Galtür, Silvretta Arena Ischgl/Samnaun und Schischaukel Kappl & See)

„Wir sind froh und stolz mit unserem Angebot der Anreise mit dem Nightjet in den Skiurlaub bereits zum 5. Mal in Folge einen wichtigen Beitrag zu einem umweltfreundlichen Urlaub zu leisten“, so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours. „Die stark steigende Nachfrage aus Deutschland und den Niederlanden bestätigt, dass wir mit diesem Produkt absolut richtig liegen.“

Die Pakete samt Bahnfahrt, dem 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass sowie dem Transfer sind nunmehr für die Tiroler Skigebiete St. Anton am Arlberg, Stubaier Gletscher, Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental sowie KitzSki - Skigebiet Kitzbühel, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Tiroler Zugspitz Arena, Ferienregion TirolWest - Genussberg Venet und für das Zillertal buchbar. Die Buchungen sind ab sofort direkt bei ÖBB Rail Tours unter kombitickets@railtours.oebb.at bzw. auf kombitickets.railtours.at möglich.

Wintersport-Kombitickets ab Mitte November

Bereits seit längerem bieten die ÖBB im Rahmen der „Wintersport-Kombitickets“ die gemeinsame Buchung von Reisen in Tageszügen und Skipässen an. Auch dieses beliebte Angebot wird von immer mehr Wintersportdestinationen aufgenommen und hilft somit dabei, den Individualverkehr in den Tourismusregionen weiter zu verringern.

Ab der kommenden Saison werden die Wintersport-Kombitickets neu auch für die Skiregion Filzmoos angeboten. Erneut mit dabei sind die Skigebiete Stuhleck, Schladming, Tauplitz, Ski Arlberg - St. Anton und St. Christoph am Arlberg, Ski Arlberg - Lech, Zürs und Stuben am Arlberg, Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental, Zillertal, Kitzbühel, Alpbachtal-Wildschönau, Lienz-Osttirol, Gastein, Snow Space Salzburg, Mühlbach am Hochkönig und Zell am See-Kaprun.

Tickets können ab Mitte November über die Vertriebskanäle der ÖBB (ÖBB Ticketshop, ÖBB App, ÖBB Ticketschalter, Kundenservice Tel. +43-05-1717) erworben werden. (red)