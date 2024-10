Neuer GEO Reisen & Erlebnis Flagship Store in Salzburg

An der feierlichen Eröffnung des Flagship Stores im Himmelreich 1 in Salzburg, am 24. Oktober 2024, nahmen über 150 StammkundInnen und Ehrengäste aus Politik und Prominenz teil. Das besondere an der neuen Filiale - das innovative Konzept. So ist der Flagship Store tagsüber Reisebüro und abends Veranstaltungsort.

Geschäftsführer von GEO Reisen & Erlebnis GmbH, Mag. Patrik Weitzer, erklärt dazu: „Mit unserem Eventreisebüro möchten wir Menschen auf eine neue Art und Weise inspirieren. Wir schaffen einen Raum, in dem die Freude am Reisen und Entdecken auf persönliche Begegnungen und kulturelle Erlebnisse trifft.“

"Reisebüro anders und neu"

Der brandneue GEO Reisen Flagship Store bietet auf 230m² Veranstaltungsfläche Platz für bis zu 70 Personen. Neben einer voll ausgestatteten Showküche sowie einer exklusiven Bar ist das Eventreisebüro auch mit modernster Technologie und hochwertiges Interieur in stilvollem Design ausgestattet.

So ermöglicht der neue Raum zum einen die gewohnt persönliche Beratung und Buchung von Reisen weltweit und dient gleichzeitig als exklusiver Veranstaltungsort. Unter dem Motto „Reisebüro anders und neu“ werden Gästen beispielsweise inspirierende Reisevorträge und Live-Cooking-Events in der hauseigenen Showküche geboten.

Tickets für die exklusiven Events sind kostenlos auf my-ticket.shop erhältlich (red)