BCD Travel-Umfrage zu Flugreisen

Komfort und Preisgestaltung beeinflussen das Buchungsverhalten von Reisenden am stärksten: So die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Umfrage. BCD Travel befragte im Rahmen des "Traveler Survey Report" zu geschäftlichen Flugreisen und konzentrierte sich dabei auf Herausforderungen sowie das Verhalten und die Zufriedenheit von Reisenden sowie zur Buchung und zur Einhaltung der Reiserichtlinien ihres Unternehmens. Befragung wurden im August 2024 insgesamt über 1.300 Geschäftsreisende, die in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Flugzeug unterwegs waren.

Ergebnisse des Traveler Survey Reports

Komfort:

Die Umfrage zeigt, dass sich viele Reisende für Komfort entscheiden. Fast die Hälfte der befragten Geschäftsreisenden zahlt für die Sitzplatzauswahl. Viele lassen sich auch aufgegebenes Gepäck und Handgepäck etwas kosten, wenn es nicht im Flugpreis enthalten ist. Priority Boarding, zusätzliche Beinfreiheit und eine beschleunigte Sicherheitskontrolle sind weitere Zusatzleistungen, für die sich Reisende entscheiden. Was Stornierungen und Umtausch angeht, entscheidet sich die Hälfte der Reisenden in der Regel für komplett oder teilweise erstattungsfähige Tickets, um bei Reiseunterbrechungen oder geänderten Reiseplänen flexibel reagieren zu können. Vier von zehn der Befragten entscheiden sich trotz allem für die günstigste verfügbare Option, unabhängig von Stornierungs- oder Umtauschbedingungen.

Einflussfaktoren:

51% der befragten Reisenden stimmen zu, dass der Preis nach wie vor eine große Rolle bei der Buchung geschäftlicher Flüge spielt. Den größten Einfluss haben jedoch Ankunfts- und Abflugzeit sowie die Flugdauer mit 71%, die Reiserichtlinie des Arbeitgebers nennen 49% als Einflussfaktor.

Reisedauer und Serviceklasse:

Die Mehrheit der Reisenden nutzt Flüge für Geschäftsreisen zwischen zwei und sechs Tagen. Nur 3% setzen sich für eintägige Reisen ins Flugzeug. Auf Kurzstreckenflügen (unter sechs Stunden) fliegen 88% der Reisenden in der Economy Class, in der Premium Economy und Business Class sind es nur 9% bzw. 3%. Auf Langstrecken fliegen weniger als die Hälfte in der Economy Class, zwei von zehn in der Premium Economy, drei von zehn in der Business Class.

Nachhaltigkeit:

Direktflüge sind mit 66% die von Reisenden am häufigsten genannte Nachhaltigkeitsmaßnahme. Etwa drei von zehn verbinden mehrere Ziele auf einer Reise, nutzen öffentliche Verkehrsmittel zum oder vom Flughafen sowie eigene Wasserflaschen. Diese Verhaltensweisen wirken sich positiv auf die Umwelt aus, indem sie Emissionen und Abfall reduzieren. Hingegen wählen nur sehr wenige Reisende Flüge mit den geringstmöglichen CO2-Emissionen. Nur 16% versuchen seltener zu fliegen. Zwei Drittel der Reisenden geben zu, dass sie nie oder nur selten Umweltfaktoren berücksichtigen, wenn nachhaltige Entscheidungen mit höheren Kosten verbunden sind.

Zufriedenheit der Reisenden:

Mehr als zwei Drittel sind mit der Reiserichtlinie und den bevorzugten Suppliern ihres Unternehmens sehr oder eher zufrieden. Bei der Buchung eines Fluges haben drei von zehn Reisenden keine Probleme gemeldet. Ein ähnlicher Anteil ist jedoch unzufrieden, dass zusätzliche Leistungen (wie Sitzplatzauswahl oder Priority Boarding) nicht Teil ihrer Reiserichtlinien sind oder die Zustimmung des Arbeitgebers erfordern. Ein Fünftel gibt benutzerunfreundliche Buchungstools, niedrige Serviceklassen oder Billigfluggesellschaften als ihre größten Herausforderungen an. Jeder Sechste bemängelt, dass das Wohlbefinden der Reisenden nicht berücksichtigt wird (z. B. Nachtflüge).

Beim Fliegen ärgern sich Reisende vor allem über Verspätungen und Annullierungen, ungünstige Flugpläne und unbequeme Sitze. Nur wenige sind unglücklich über mangelnde Beachtung von Nachhaltigkeit oder Einschränkungen der Barrierefreiheit.

Unangenehme Situationen

Zu den häufigsten unangenehmen Situationen, die Geschäftsreisende während einer Reise erleben, gehören Platzmangel für Handgepäck in den Gepäckfächern und technische Probleme mit dem Flugzeug. Des weiteren werden das Fliegen bei schlechtem Wetter, der Weg zur Arbeit nach einem Nachtflug und das Autofahren nach einem Langstreckenflug genannt. Während einige Situationen unvermeidlich oder unkontrollierbar sind, können Arbeitgeber die Erfahrungen ihrer Reisenden verbessern, indem sie ihre Reiserichtlinien an geeigneter Stelle anpassen.

BCD bietet Unterstützung

Wenn Unternehmen die Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Reisenden verstehen, können sie ihre Geschäftsreiseprogramme anpassen und eine Balance zwischen Kostenkontrolle, Traveler Care und Nachhaltigkeit gewährleisten. Die Program Manager bei BCD unterstützen Firmenkunden bei der Überprüfung ihrer aktuellen Reiserichtlinie. Auch Advito, die Beratungssparte von BCD, ist auf Bewertungen, Benchmarking und Neufassungen von Reiserichtlinien spezialisiert. Nach einem Update sei es dann wichtig, eine Kommunikationsstrategie zu haben, die Reisende einbindet und aufklärt. Die Experten von Advito können dabei helfen, eine Strategie zu entwickeln, die modernste Marketingtaktiken einsetzt, damit die Informationen bei den Reisenden auch ankommen. (red)