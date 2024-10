FH München: 180 Reiseziele im Winter

Lufthansa bietet auch in diesem Winter Flüge zu attraktiven Langstreckenzielen an: So fliegt die größte Airline am Münchner Flughafen Sao Paulo dreimal wöchentlich an – auf den Flügen zu der brasilianischen Metropole werden moderne und effiziente Flugzeuge vom Typ Airbus A350 eingesetzt. Die schon seit der laufenden Sommerflugplanperiode stattfindenden Lufthansa-Flüge nach Seattle, Vancouver und Johannesburg werden auch in der Winterflugplanperiode fortgesetzt. Lufthansa fliegt diese Destinationen jeweils dreimal pro Woche mit einem Airbus A350 an. Passagiere können auch während des Winterflugplans von München aus mit dem Airbus A380 reisen: Lufthansa setzt diesen Flugzeugtyp auf den Flügen nach Los Angeles, Bangkok und Delhi ein. Die Fluggesellschaft Emirates nutzt den Airbus A380 auf ihren Verbindungen nach Dubai.

Zwei Discover-Langstreckenjets

Neuigkeiten gibt es von der Fluggesellschaft Discover: Sie stationiert in München zwei Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A330 und startet ab dem 3. März 2025 mit drei wöchentlichen Verbindungen nach Orlando in Florida. Ab April 2025 kommen bei Discover noch zwei Ziele dazu: Windhoek und Calgary.

Bereits Anfang Oktober hat Vietnam Airlines erstmals Flüge nach München aufgenommen. Auch in der Winterflugplanperiode wird das Flugprogramm zwischen der bayerischen Luftverkehrsdrehscheibe, Hanoi und Ho-Chi-Minh-City fortgesetzt. Die Flüge in die Hauptstadt Hanoi finden zweimal wöchentlich, nach Ho-Chi-Minh-City einmal wöchentlich statt. Ab Dezember 2024 wird die Frequenz nach Ho-Chi-Minh-City auf zwei Flüge pro Woche erhöht.

Maledivische Business-Class-Airline BeOnd kehrt zurück

Auch Gulf Air, die seit Juli 2024 München viermal pro Woche mit Bahrain verbindet, setzt ihre Flüge im Winterflugplan fort. Oman Air erhöht in München die Frequenz ihrer Verbindungen nach Maskat: Ab dem 19. Dezember geht es statt viermal pro Woche dann täglich in die Hauptstadt des Oman. Die maledivische Airline BeOnd feiert ihr Comeback am Münchner Airport: Zweimal wöchentlich geht es ab dem 27. Oktober mit einem Airbus A321 mit reiner Business-Class-Bestuhlung direkt zu den Malediven im Indischen Ozean.

Im Winter nach Lappland

Innerhalb Europas setzt die Fluggesellschaft Norwegian ihre jeweils zweimal wöchentlich stattfinden Flüge nach Malaga und Alicante in Spanien auch im Winter fort. Wer ein besonderes Ziel hoch im Norden sucht, kann ab dem 3. Dezember bis zum 1. März mit Norwegian nach Rovaniemi fliegen – ein Ort im nördlichen finnischen Lappland. (red)