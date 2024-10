EVA Air & Airbus: Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Da der nachhaltige Luftfahrttreibstoff entscheidender Weg zur Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie sei und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des Netto-Null-Ziels für 2050 leiste, lege die gemeinsame Vereinbarung den Grundstein dafür, dass die beiden Unternehmen in den nächsten 24 Monaten Wege zur Dekarbonisierung innerhalb des Betriebs von EVA Air ermitteln, das Ökosystem für die Einführung nachhaltiger Flugkraftstoffe vorbereiten und die erforderliche Infrastruktur bereitstellen, so die Airline in einer Aussendung.

Neue Flugzeuge, neue Technologien

„Die Ankündigung von EVA Air Ende letzten Jahres, die 33 Airbus-Flugzeuge der neuesten Generation einzuführen, unterstreicht unsere Pläne, die künftige Nachfrage zu befriedigen. Beide Unternehmen arbeiten im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eng zusammen, um die Verwendung von nachhaltigem Flugtreibstoff zu fördern und weitere innovative Technologien und Lösungen zur Betriebsoptimierung zu erforschen“, sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. Diese Bemühungen würden sicherstellen, dass sich die Fluggesellschaft kontinuierlich in Richtung einer Net Zero-Zukunft bewegen könne.

„Die Flugzeugbestellungen, die wir heute feiern, heben unsere Partnerschaft mit EVA Air auf eine ganz neue Ebene. Die A350-1000 ist die unbestrittene erste Wahl im interkontinentalen Großraumsegment. Sie bietet einen unübertroffenen Passagierkomfort und zeichnet sich durch eine Umweltfreundlichkeit aus, die allen aktuellen und geplanten Flugzeugen ihrer Klasse überlegen ist. Damit kann EVA Air neue Maßstäbe für ihren Langstreckenbetrieb setzen. Im Einklang mit dem Bestreben von Airbus, den Luftverkehr zu dekarbonisieren, vertiefen wir auch unsere Zusammenarbeit, um Möglichkeiten zu erkunden, wie EVA Air den Kohlendioxidausstoß in ihrem gesamten Betrieb reduzieren und sich auf die künftige Einführung von SAF vorbereiten kann“, sagte Christian Scherer, CEO von Airbus Commercial Aircraft.

Reduzierte Emissionen

Die jüngste Investition von EVA Air in die neueste Generation von Airbus-Flugzeugen im Rahmen ihres Flottenmodernisierungsprogramms verdeutliche das Engagement des Unternehmens, die effizientesten Flugzeuge einzusetzen und den besten Passagierkomfort zu bieten. Die neue Flotte ermögliche eine unmittelbare Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen um bis zu 25 % im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation, so die Airline weiter.

EVA Air hat ihre Führungsrolle bei der Einführung von SAF bereits im August 2023 unter Beweis gestellt, als sie ihren ersten Passagierflug vom Flughafen Haneda zum Flughafen Songshan mit einer 40%igen SAF-Mischung durchführte. Zudem habe die private taiwanesische Fluggesellschaft mehrere Programme zur Verbesserung des Flugbetriebs gestartet, darunter Anflüge mit geringem Luftwiderstand und kontinuierliche Sinkflüge. Eine weitere Initiative, ein Programm zum Ausgleich von Kohlendioxidemissionen, ermögliche Passagieren, ihre Kohlendioxidemissionen durch Beiträge zu verschiedenen Umweltprojekten zu kompensieren.

Als wichtiger Hebel auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Luft- und Raumfahrtindustrie bringt SAF im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen eine durchschnittliche Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 80 % über den gesamten Lebenszyklus, von der Produktion bis zur Endnutzung. Alle Airbus-Flugzeuge können bereits mit bis zu 50 % SAF betrieben werden. Ziel von Airbus ist es, dass alle seine Flugzeuge bis 2030 mit bis zu 100 % SAF betrieben werden können. (red)