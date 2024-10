Während einzelne Regionen im Sunshine State die Auswirkungen der Hurrikane Helene und Milton noch bewerten, arbeitet Visit Florida bereits hart daran, die Erholung der Tourismusindustrie im Bundesstaat zu unterstützen. Dana Young, Präsidentin und Geschäftsführerin von Visit Florida, informiert über aktuelle und geplante Aktionen, die Florida helfen sollen, sich schnell zu erholen.

Unterstützung der Tourismusregionen

Am Freitag, den 11. Oktober, startete Visit Florida organische Kampagnen in den sozialen Medien mit dem Slogan „Stronger than the Storm“ (Stärker als der Sturm) für das Publikum im Bundesstaat und „Florida is Resilient“ (Florida ist widerstandsfähig) für die inländischen Märkte, um das Engagement für die Erholung der betroffenen Gebiete zu signalisieren. Um die Marketingmaßnahmen besser abstimmen zu können, hat Visit Florida eine Umfrage an alle DMOs geschickt, um die Auswirkungen auf ihre Reiseziele einschätzen zu können.

Für Gebiete, die nicht oder nur geringfügig betroffen waren, startete Visit Florida am 14. Oktober eine bezahlte Social-Media-Kampagne mit der Botschaft „Sun is Shining in Florida“, die Bilder und Videos enthält, die unmittelbar nach Helene aufgenommen wurden. Diese Kampagne wird zwei Wochen laufen und sich darauf konzentrieren, Besucher darauf aufmerksam zu machen, dass viele Teile Floridas nach wie vor geöffnet und bereit sind, Reisende zu empfangen.

Darüber hinaus arbeitet Visit Florida mit Content Creatorn zusammen, um über die nicht betroffenen Gebiete zu berichten, und wird bezahlte Werbeprogramme wieder aufnehmen. Mehrere bereits geplante Pressereisen nach Florida werden in den nächsten Wochen durchgeführt, während die regionale Expedia-Kampagne „Gift of Florida“ wie geplant im November und Dezember fortgesetzt wird. In den kommenden Wochen wird Visit Florida eine größere Krisenbewältigungsinitiative mit geplanten Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar einleiten, um die betroffenen Reiseziele weiter zu unterstützen.

Weitere Infos unter: www.visitflorida.com (red)