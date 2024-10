TUI startet Familienaktion für Sommer 2025

Im Rahmen der Aktion, die für Buchungen von 17. Oktober bis 18. November 2024 gilt, reist der Nachwuchs bei Flugpauschalreisen zum Kinderpreis ab 129 EUR in ausgewählte Hotels. Buchbar sind Zielen rund ums Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer - darunter Spanien, Türkei, Griechenland, Portugal, Zypern, Bulgarien, Tunesien sowie Ägypten. Der Reisezeitraum für die Aktion läuft vom 1. Mai bis zum 30. September 2025. Mit dabei sind auch viele Häuser der TUI Markenhotels wie TUI Magic Life, Robinson, TUI Blue, TUI Kids Club, Time to Smile und TUI Suneo. Insgesamt sind knapp 200 familienfreundliche Unterkünfte in neun Urlaubsländern an der Familienaktion beteiligt.

Die TUI Frühbucher- und Familienaktion gilt für Kinder im Alter von zwei bis 11,99 Jahren - also bis zum Tag vor dem 12. Geburtstag. In allen familienfreundlichen TUI Magic Life Clubs reisen Kinder sogar bis 15,99 Jahre zu günstigen Preisen. Die Preise sind vom Abflughafen, dem Reisezeitraum sowie der Unterkunft abhängig und gelten für Kinder, die im Zimmer von mindestens zwei Vollzahlenden übernachten. Es handelt sich dabei um ein limitiertes Kontingent, das bei einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten inklusive Basisverpflegung buchbar ist.

Eigenanreise: Kinder übernachten kostenlos

In Ferienregionen in Österreich, Italien, Kroatien, Deutschland, Tschechien und Frankreich erhalten Kinder bis 10,99 Jahre in vielen TUI Unterkünften sogar eine Ermäßigung von 100% auf den Übernachtungspreis. Die Eigenanreise-Aktion gilt im Reisezeitraum 1. Mai bis 31. Oktober 2025 und ist ebenfalls ab sofort bis 18. November 2024 buchbar.

Familien-Bestseller ist beispielsweise der TUI Kids Club Narzissendorf Zloam in der Steiermark in der Nähe des Grundlsees, der mit vielfältigem Sportprogramm und einer Sporthalle punktet. Auch im TUI Kids Club Bluesun Holiday Village Bonaca auf der Insel Brac in Kroatien übernachten Kinder kostenlos im Zimmer der Eltern. Ein weiteres beliebtes Hotel, bei dem sogar Hunde und Katzen mit in den Urlaub dürfen, ist das TUI Suneo Villaggio Ai Pini an der italienischen Adria.

Eröffnung: TUI Kids Club an der Nordsee

Neuzugang ab Sommer 2025 ist der erste TUI Kids Club an der Nordsee, ein Vier-Sterne-Familienresort am Wangermeer, einem Süßwassersee mit Badestrand, der nur rund zehn Autominuten von Nordseestränden wie Hooksiel, Carolinensiel, Schillig entfernt liegt. Das All Inclusive Familienhotel wurde umfangreich modernisiert und bietet neue Familien-Themenzimmer mit Kapitän Wanger Schiff-Stockbetten oder Alkovenbetten, Studios und Ferienwohnungen. Eine große Activity-Halle mit Bouldern, Trampolin, Pumptrail-Track und Sports Club zählen zu den Einrichtungen. Tretboote, Kanus, SUP-Boards und sogenannte BBQ-Donuts - kleine Schlauchboote mit Grill - können ausgeliehen werden. Auch der Familienhund ist herzlich willkommen. Top Highlight: Der Eintritt in die Nordsee Spielstadt mit vielen Fahrgeschäften, Kinderspielbereichen sowie Pommes, Softeis und Getränken ist inklusive.

Preisbeispiele für Familien:

Sieben Nächte im Steigenberger Aqua Magic kosten z.B. mit Flug ab Wien am 6. Mai ab 1.069 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive. Kinder bis 11,99 Jahre reisen ab 249 EUR.

Sieben Nächte im TUI Magic Life Africana in Tunesien kosten z.B. mit Flug ab Wien am 24. Mai ab 1.199 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive. Kinder bis 15,99 Jahre reisen ab 129 EUR.

Drei Nächte im TUI Kids Club Bluesun Holiday Village auf der Insel Brac in Kroatien kosten z.B. bei Eigenanreise am 5. Juni ab 190 EUR p.P. im DZ mit Vollpension Plus. Kinder bis 10,99 Jahre übernachten kostenlos.

Drei Nächte im TUI Kids Club Wangerland Resort an der Nordsee kosten z.B. bei Eigenanreise am 4. Juli ab 315 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive. Kinder bis 10,99 Jahre übernachten kostenlos.

Drei Nächte im TUI Kids Club Narzissendorf Zloam in der Steiermark kosten z.B. bei Eigenanreise am 17. Juni ab 315 EUR p.P. im Studio ohne Verpflegung. Kinder bis 10,99 Jahre übernachten kostenlos.

(red)