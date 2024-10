Herbstlicher Endspurt für die Rax-Seilbahn

Angenehme Temperaturen und eine goldschimmernde Berglandschaft machen die Rax-Seilbahn auch im Herbst zu einer gefragten Ausflugsadresse. Der führende Leitbetrieb in den Wiener Alpen in Niederösterreich ist öffentlich von der Bundeshauptstadt in rund 80 Minuten erreichbar und verzeichnet jährlich rund 200.000 Gäste. Ein in der Region erfolgreich etablierter Wander- und Kultur-Shuttle-Service, der RUFbus, ist für Urlaubsgäste zudem kostenlos nutzbar.

„Die Wettervorhersage für die kommenden Wochen klingt vielversprechend und lädt geradezu ein, die Raxalpe im Zuge einer ausgiebigen Herbstwanderung zu erkunden“, so Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts.

Herbstwanderungen auf dem Rax-Plateau

Von der Talstation befördert die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs Gäste binnen acht Minuten auf das 1.547m Höhe gelegene Rax-Plateau. Wander- und Naturfreunde begeben sich hier auf die Spuren historischer Persönlichkeiten wie Sigmund Freud, Arthur Schnitzler oder Viktor Frankl. Es wartet ein faszinierender Erlebnisraum, der Themenwege, Info-Punkte und Erlebnisstationen beinhaltet. Die Wandertouren führen über Schotterpfade und Felsen durch grüne Latschenfelder und zu atemberaubenden Aussichtspunkten. Dabei geht es durch das „TÖRL“, zur Höllentalaussicht oder bis zum 1.783m hohen Gipfelkreuz. Für Hüttengaudi und kulinarische Höhenflüge sorgen das Ottohaus oder der Raxalm-Berggasthof.

Scharfegger: „Beide Betriebe haben ebenso wie die Rax-Seilbahn in den Herbstferien geöffnet. Am 10. November beenden wir die Saison und beginnen mit den jährlichen Revisionsarbeiten. Der Start für die Wintersaison ist für den 29. November eingetaktet.“

Termin Revisionsarbeiten der Rax-Seilbahn: 11. – 28. November 2024

Mehr Informationen zur Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)