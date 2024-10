Hotel Astoria Wien wiedereröffnet

Das Hotel Astoria Wien der Verkehrsbüro Hospitality empfängt nach eineinhalb Jahren Umbau- und Renovierungszeit mit 125 eleganten Zimmern wieder Gäste aus aller Welt. „Das Hotel Astoria Wien ist seit jeher ein Ort mit viel Persönlichkeit und Wiener Charme. Mit der Neugestaltung feiern wir die Historie des Hauses und investieren in seine Zukunft. Der heutige Abend steht im Zeichen von Tradition und Innovation – genau wie bei der Eröffnung des Hotel Astoria vor über hundert Jahren“, freuten sich Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des Verkehrsbüros und Michael Kröger, Geschäftsführer Verkehrsbüro Hospitality.

Tradition und moderner Charme

Schauspielerin Maxi Blaha führte durch den Abend und ließ die Geschichte des Hotels lebendig werden. Bio-Winzerin Viktoria Schödl verwöhnte die Gäste mit exquisiten Weinen, während die junge Konditor-Europameisterin Anna Saurer aus dem Café Central für süße Genüsse sorgte.

Die Neugestaltung des Gründerzeit-Hauses zolle der reichen Geschichte des Hauses Tribut, das schon zu K&K-Zeiten eine Vorreiterrolle innehatte. „Das Astoria bot bei seiner Eröffnung im Jahr 1912 als modernstes Hotel Wiens Frauen die Möglichkeit, unabhängig von männlicher Begleitung zu reisen und zu logieren – außergewöhnlich für die damalige Zeit“, betonte Birgit Wallner, Vorständin des Verkehrsbüros.

Unterstützung für Frauen und Mädchen

Ein Highlight des Abends war die Präsentation einer signierten Kunstdruck-Edition der Künstlerin Borjana Ventzislavova aus ihrer Serie „Ghost Lights“, die ab sofort exklusiv im Hotel zum Preis von 250 EUR erhältlich ist. Mit dem Erlös dieser limitierten Edition, die von Verena Kaspar-Eisert kuratiert ist, wird der MI(N)TMACHCLUB, eine Initiative zur Förderung von Mädchen und Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen, unterstützt. Vorständin Birgit Wallner, verantwortlich für den IT-Bereich des Verkehrsbüros, zeigte sich begeistert von der Kooperation mit dem MI(N)TMACHCLUB: „Es liegt mir besonders am Herzen, Projekte zu unterstützen, die Mädchen und Frauen ermutigen, ihren Weg in MINT-Berufe zu finden. Mit unserer Kunstdruck-Edition fördern wir diese wichtige Initiative.“ (red)