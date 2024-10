Korean Air: Wunschgerichte auf Vorbestellung auch in der First Class

Der Vorbestellservice wurde im Jänner 2023 für Passagiere der Prestige Class auf ausgewählten internationalen Strecken eingeführt und ermöglicht Passagieren, ihr Wunschgericht bereits vor Abflug auszuwählen. Nun können auch Passagiere der First Class diesen Komfort genießen und ihre Mahlzeiten 60 Tage bis 24 Stunden vor Abflug über die Website oder die mobile App der Fluggesellschaft auswählen.

Exklusive Speisen auf Bestellung

Das Menü in der First Class bietet eine Auswahl an Vorspeisen, Hauptgerichten und Suppen. Die Passagiere können ihr Hauptgericht aus koreanischen, westlichen oder vegetarischen Gerichten wählen, gefolgt von zusätzlichen Vorspeisen und Suppen. Zusätzlich sind jetzt vier bis sechs Menüs im Angebot, die nur über den Vorbestellservice erhältlich sind. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen und Nachhaltigkeit werden auch zwei vegane Gerichte auf der Speisekarte zu finden sein.

Der Service wird zunächst auf acht wichtigen internationalen Strecken ab Korea angeboten: Los Angeles, New York, Atlanta, San Francisco, Washington D.C., Paris, London und Frankfurt. Dieser Service soll in Zukunft auf weitere Flüge zu Überseezielen ausgeweitet werden, so die Fluggesellschaft. (red)