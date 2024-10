Hard Rock Hotels unterstützen Pinktober-Kampagne

In diesem Jahr feiert das Hard Rock-Programm zur Unterstützung des Bewusstseins für Brustkrebs und der Forschung sein 25-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung wurden über 12 Mio. USD für die Brustkrebsforschung gesammelt.

In diesem Jahr werden sich das Hard Rock Hotel Ibiza, das Hard Rock Hotel Tenerife und das Hard Rock Hotel Marbella mit anderen Hard Rock-Hotels zusammenschließen und in ihren Einrichtungen besondere Veranstaltungen und Angebote anbieten. Ein Teil der Erlöse werde an die Hard Rock Heals Foundation und lokale Verbände gespendet, um Wohltätigkeitsorganisationen für Brustkrebsaufklärung und -forschung auf lokaler und weltweiter Ebene zu unterstützen, so die Hotelgruppe in einer Presseaussendung.

Pinktober-Veranstaltungen

Der Pinktober-Monat begann mit einer Musikveranstaltung mit ausschließlich weiblichen Künstlern am 10. Oktober in der Dachterrassenbar „The Ninth“ des Hard Rock Hotels Ibiza. Am 18. Oktober folgt die Wohltätigkeitsveranstaltung „Relaxation at Rock Spa“ mit Wellness-Angeboten und einem Akustikkonzert. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Brustkrebs am 19. Oktober wird im Hard Rock-Stil eine „Tardeo“-Jamsession mit einer lokalen Band im Hard Rock Hotel Marbella veranstaltet, während im Hard Rock Hotel Ibiza Spendenaktionen wie BFIT-Body-Gym und OWN-Studio-Stretching-Kurse mit inspirierenden Reden stattfinden. BesucherInnen des Hard Rock Hotel Tenerife können am 19. Oktober an einer Verlosung einer pinkfarbenen Gitarre teilnehmen und sich bei einer speziellen „Children of the 80's“-Party mit der spanischen Band Orquesta Mondragón neu stylen und mit fluoreszierender Körperbemalung schmücken lassen.

Weitere Aktionen zur Unterstützung

Während des gesamten Monats wird im Hard Rock Hotel Ibiza und im Hard Rock Hotel Marbella eine pinkfarbene Vinyl- und Gitarrenecke mit Live-Musik von Musikerinnen eingerichtet. Die Gäste können außerdem die Vinyl-Schallplatte „Stronger Together“ in limitierter Auflage im Rahmen des Sound-of-Your-Stay-Programms kaufen. Gäste des Hard Rock Hotel Ibiza können in einem speziellen pinkfarbenen Gästezimmer einchecken, dessen Einnahmen für den guten Zweck gespendet werden. Alternativ können sie sich auf einem verwöhnenden rosa Bali-Bett mit rosa Snacks und Cocktails entspannen, wobei auch hier die Erlöse an Pinktober-Wohltätigkeitsorganisationen gehen. Darüber hinaus sind in den Rock Shops Pinktober-Tragetaschen, -Anstecknadeln, -T-Shirts und -Kapuzenpullover in limitierter Auflage erhältlich. (red)