Ryanair und Eurowings kürzen Flugprogramm Deutschland

Der größte europäische Billigflieger begründete seinen Schritt für den Sommer 2025 am Donnerstag erneut mit den hohen Standortkosten für die Luftfahrt in Deutschland. Eurowings kürzt sein Angebot in Hamburg. „Ryanair wird den gesamten Betrieb in Dortmund, Dresden und Leipzig einstellen und das Flugangebot in Hamburg um 60% reduzieren, was zu einem Verlust von 1,8 Millionen Sitzplätzen führt", sagte Ryanair-Airlinechef Eddie Wilson in Hamburg. Das deutsche Flugangebot für den Sommer 2025 werde damit um weitere 12% gestrichen, 22 Strecken fallen weg.

Zu hohe Kosten

„Deutschland hat erst 82% seines Verkehrsaufkommens von vor Covid wieder erreicht, was es zum bei weitem am schlechtesten abschneidenden Luftverkehrsmarkt in Europa macht", erklärte Wilson. „Aufgrund dieser hohen staatlichen Steuern und Gebühren - den höchsten in Europa - sowie dem Hochpreis-Monopol von Lufthansa zahlen deutsche Bürger und Besucher nun die höchsten Flugpreise in Europa." Anders als in Deutschland wachse Ryanair in Schweden, Italien, Ungarn sowie Polen und habe dort die Kapazitäten erhöht. Grund seien die "pragmatischen und zukunftsorientierten Entscheidungen der Regierungen zur Senkung der Zugangskosten".

Eurowings reduziert in Hamburg

Der Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, Jens Bischof, erklärte, auch Eurowings werde in Hamburg wegen der Ankündigung höherer Kosten dort um rund 1.000 Flüge im Jahr reduzieren. „Wir kämpfen mit rekordhohen Standortkosten", sagte er beim DRV-Reisekongress in Berlin. Fluglinien, die ihre Assets dort einsetzen könnten, wo es am profitabelsten sei, „machen einen Bogen um Deutschland", sagte Bischof, der auch Präsident des Lobbyverbands BDL ist. Dieser sprach von Alarmzeichen: „Die Kostenschraube für Luftverkehr in Deutschland ist überdreht."

“Deutschland verliert Anschluss“

Der Flughafenverband ADV warnte, Deutschland verliere in der Luftfahrt weiter den Anschluss. Die Ryanair-Ankündigung zeige, dass der Standort zu teuer sei, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. „Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig." Der Hamburger Flughafen bedauerte den Beschluss von Ryanair und sieht dies als Folge massiv gestiegener Steuerbelastungen. „Allein die staatliche Luftverkehrssteuer hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt und wirft den Luftfahrtstandort Deutschland im europäischen Vergleich zurück." Aktuell biete Ryanair 6% der Sitzplatzkapazität im Hamburger Streckennetz und habe elf Direktziele im Angebot. Man sei zuversichtlich, schnellstmöglich Ersatz zu finden. Der Flughafen Dortmund sieht sich auch ohne Ryanair mit sechs Airlines gut aufgestellt. (APA/red)