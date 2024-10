AUA: Nachhaltigere Wartungen mit Wasserstoff

Nach Abschluss eines mehrmonatigen Entwicklungsprozesses komme der sogenannte „H2Genset“, ein innovativer Wasserstoffgenerator der Firma TEST-FUCHS, in einem Probebetrieb erstmals auf dem Flughafen Wien zum Einsatz. Getestet werde die emissionsfreie Bestromung eines Austrian Airlines Airbus A320 über einen hocheffizienten Frequenzumrichter der Firma Dynell. Die Projektpartner wollen mit diesem Piloten Kompetenzaufbau und Kennenlernen der notwendigen Infrastruktur ermöglichen. Mit dem Projekt sollen die Weichen für einen möglichen zukünftigen Einsatzes von Wasserstoff zur mobilen Energieversorgung auf dem Flughafen gestellt und somit ein wichtiger Schritt zur Minderung des CO2-Fußabdruckes gesetzt werden, schreibt AUA weiter in der Pressemitteilung

Vielfältige Maßnahmen zur CO2-Reduktion

Austrian Airlines setzte fortlaufend Projekte und Maßnahmen um, um Umweltauswirkungen zu reduzieren und benötigte Ressourcen stets so effizient wie möglich zu nutzen: Dazu zählen eine beschleunigte Flottenmodernisierung, die kontinuierliche Optimierung des Flugbetriebs, der Einsatz sowie die Weiterentwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe und Angebote für Privatreisende und Firmenkunden, um eine Flugreise nachhaltiger zu gestalten. Die Lufthansa Group strebt mit dem Einsatz von Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen eine neutrale CO2-Bilanz bis 2050 an. Bereits bis 2030 will die Lufthansa Group ihre Netto-CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 durch Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen halbieren. (red)