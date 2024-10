Neue Villen für das Sandals Saint Vincent and the Grenadines

Die zweistöckigen Vincy Overwater Villas verfügen über rund 116 Quadratmeter Wohnfläche im Innen- und Außenbereich. In der unteren Etage findet sich das geräumige Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett, das direkt zum Meer ausgerichtet ist. Die Überwasserterrassen mit Sitzbereich, Netz-Hängematten sowie Treppen, die einen direkten Zugang zum Meer ermöglichen, laden zum Baden im karibischen Wasser ein. Begehbare Duschen, luxuriöse Badewannen runden die hochwertige Ausstattung ab. In der oberen Etage der Vincy Villas befindet sich eine Lounge mit einem bequemen Bett, eine voll ausgestattete Bar und Teleskope für sternenklare Karibiknächte. Dank dem Sandals Butler-Service ist die Anrichte mit Snacks nach den Wünschen der Gäste bestückt, einschließlich der Bar mit Premium-Spirituosen.

Exklusive Vincy-Extras

Gäste der Vincy Overwater Two-Story Villas können einen exklusiven Flughafentransfer über das Meer genießen, inklusive lokaler Snacks und Musik. Bei der Ankunft werden Reisende in einer Lounge direkt am Strand empfangen, wo sie von ihrem Butler begrüßt, und zu ihrer Villa begleitet werden. Jede Villa ist mit frischen Blumen eines lokalen Floristen ausgestattet. An einem Tag ihrer Wahl erleben Gäste der Vincy Villen ein Chef's Table-Erlebnis im Buccan, in dem der Fokus auf traditionellen Zutaten und lokalen Kochmethoden der Insel St. Vincent liegt.

Ein Juwel in der Ostkaribik

Das neueste Sandals Resort verfügt über 301 Zimmern und Suiten. Zu den kulinarischen Angeboten zählt der Parisol Beach Club, in dem Meeresmoos-Smoothies und vegane Snacks serviert werden. Die Red Lane Spa-Erlebnisse finden teilweise unter freiem Himmel statt, umrahmt vom Fluss, und sind sowohl von den reichen Traditionen der Insel als auch von den majestätischen Naturkulissen der Karibik inspiriert. (red)