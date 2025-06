Neues Vier-Sterne Grupotel auf Mallorca

Das komplett renovierte Grupotel Club Cala Marsal liegt im Südosten Mallorcas umgeben von Pinien und nur wenige Meter von der feinsandigen Bucht Cala Marsal entfernt. Das Hotel startet am 24. Juni 2025 in die Saison. In den 347 Zimmern des Vier-Sterne-Hotels dominieren sanfte Braun-, Beige und Grüntöne, im Lounge- und Restaurantbereich setzen maritime Muster Akzente. Kinder erwarten einen neuen Miniclub und Spielplatz, Erwachsene einen großzügigen Spa- und Wellnessbereich. Zudem gibt es Tennis- und Boule-Plätze sowie ein Fitnesscenter. Frühstück, Halbpension oder All Inclusive genießen Gäste vom Buffet, frischer Fisch und Gegrilltes werden außerdem im À-la-Carte-Restaurant „The Marsal Steakhouse“ serviert.

Für Insel-Erkundungstouren befindet sich ein Auto- und Fahrradverleih direkt vor Ort. Urlaubende erreichen das noch ursprünglich geprägte Fischerdorf Portocolom mit dem größten Naturhafen der Baleareninsel nach gut einem Kilometer. Etwas weiter nördlich entführen die Tropfsteinhöhlen Cuevas del Drach Besucher ins Reich der Stalagtiten, Stalagmiten und unterirdischen Seen. (red)