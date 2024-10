Ikarus Tours geht mit fünf Katalogen ins neue Jahr

Darin finden sich zahlreiche, deutschsprachig geführte Rundreisen in über 130 Länder weltweit, mit dem Fokus auf Studien- und Erlebnisreisen sowie Expeditions- und Aktivtouren. Viele dieser Reisen werden als Kleingruppenreisen mit vier bis 16 ReiseteilnehmerInnen durchgeführt, in Einzelfällen bei Kooperationstouren auch in etwas größeren Reisegruppen. Für zahlreiche Reisedestinationen bietet der Veranstalter neben der Einstiegsreise für ErstbesucherInnen auch thematisch speziell ausgerichtete Reisen für Reisegäste, die das Reiseziel bereits kennen oder gar schon mehrfach bereist haben, also für jeden Geschmack und jede Vorliebe ist etwas dabei.

Neue Labels und ein Gewinnspiel

Neu in diesem Jahr ist die Einteilung der Reisen mit Labels für die jeweilige Reiseart, wie bspw. „entspannt“, „aktiv“, „preiswert“, „Studienreise“, Erlebnisreise“, „Expedition“ oder „für Selbstfahrer“. So finden Reisefreudige oder Expedienten ganz einfach die passende Reise. Ergänzend dazu findet sich im neuen Fernreisen-Katalog ein Gewinnspiel, das Reisegäste und Interessenten zur gründlichen Lektüre der Katalogreiseseiten und zum Auffinden versteckter Hinweise animieren soll, mit dessen Lösung es die Teilnahme an einer fantastischen Rundreise für zwei Personen zu gewinnen gibt.

Katalog für Außergewöhnliches

Für Reisende, auf der Suche nach außergewöhnlichen Reisen oder nach exotischen, selten besuchten Reisezielen, hat der Veranstalter erstmals den 100 Seiten-Katalog „Nur bei Ikarus“ aufgelegt. Er beinhalte einen Auszug der Touren des Veranstalters, die „einmalig“, also nur bei IKARUS TOURS, so zu finden seien und der über den stationären Reisevertrieb verteilt werde, so der Veranstalter. Neu aufgelegt wurde auch das Individualreiseprogramm „Auf meine Tour“ mit einer Vielzahl an Reisevorschlägen für zwei Personen. Damit komme der Veranstalter dem häufig vorgetragenen Wunsch nach maßgeschneiderten, geführten Privat-Rundreisen und nach Selbstfahrer-Touren in den schönsten Ländern der Erde nach, heißt es weiter.

Soziales Engagement

Mit Beginn des vierten Quartals des Jahres startet Ikarus Tours eine Partnerschaft mit dem Königsteiner Kinderhilfswerk „CHILDAID NETWORK“, das in Nepal, Nordostindien und anderen südasiatischen Ländern seit vielen Jahren Kindersozialprojekte entwickelt und nachhaltig betreut. Ikarus übernehme dabei eine Teilpatenschaft für dieses Programm und unterstreiche sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung in diesen Reiseregionen. Ergänzt wird das Programm mit dem Katalog Expeditions-Seereisen, das Ikarus Tours in Kooperation mit dem langjährigen Partner Polarnews aufgelegt hat (tip-online berichtete).

Wichtige Info

Reisebüros aus Österreich können die Kataloge ab sofort bei der Fa. Kubeos bestellen: www.touristik-service.at Anfragen und Buchungen bei der Vertretung für Österreich:

Reisestudio Ikarus/Wien

office@ikarus-dodo.at

Tel: 01/4924095