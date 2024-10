KLM feiert 105. Geburtstag

Traditionell enthüllte KLM an seinem Jubiläum ein neues Delfter Blaues Haus, eine Miniaturversion eines Gebäudes mit einer besonderen Geschichte. Für das 21. Lustrum fiel die Wahl auf „Het huis aan de drie grachten“ in Amsterdam, ein Nationaldenkmal, das - wie der Name schon sagt - an drei Grachten grenzt: den Grimburgwal, den Oudezijds Voorburgwal und den Oudezijds Achterburgwal.

Während der feierlichen Enthüllung überreichte Marjan Rintel, Präsidentin und CEO von KLM, das erste Exemplar an Arthur van Dijk, den königlichen Kommissar in der Provinz Nordholland. Dazu sagt Marjan Rintel: „Die Enthüllung eines neuen KLM-Hauses an unserem Jubiläum ist immer ein besonderer Moment, insbesondere wenn es sich um ein Lustrum handelt“, sagt Marjan Rintel, Präsidentin und CEO von KLM. „Wir feiern dieses Jubiläum in einer herausfordernden Zeit für unser Unternehmen. In unserer 105-jährigen Geschichte hatten wir jedoch oft mit Gegenwind zu kämpfen und KLM hat sich bei der Bewältigung dieser immer als kreativ und widerstandsfähig erwiesen. Unser Ziel ist und bleibt eine gesunde und zukunftssichere KLM. Mit dem Maßnahmenpaket, das wir kürzlich angekündigt haben, legen wir den Grundstein für eine starke KLM, die die Niederlande auch in den nächsten 105 Jahren mit dem Rest der Welt verbinden wird.“

Über die Delft Blue Houses von KLM

Seit den 1950er Jahren verteilt KLM Delft Blue Houses, die mit Bols Jenever gefüllt sind, an Passagiere der World Business Class auf Interkontinentalflügen. Die Häuser sind Miniaturversionen von Gebäuden in den Niederlanden und im Ausland mit einer besonderen Geschichte und begehrte Sammlerstücke. Seit 1994 entspricht die Anzahl der Häuser dem Alter von KLM. Seitdem wird die Sammlung jedes Jahr zum KLM-Geburtstag am 7. Oktober um ein neues Exemplar erweitert.

