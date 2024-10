Benjamin Jacobi ist neuer TUI-Deutschland-Chef

Wie tip-online.at bereits berichtete, stellt sich TUI im Konzerngeschäftsfeld Märkte + Airline breiter auf. Das spiegelt sich ab heute auch in zwei Neuerungen im Leitungsteam des Bereichs wieder: So übernimmt der bisherige Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, Benjamin Jacobi, ab sofort die Position von Stefan Baumert. Dieser wechselt zur TUI Group und übernimmt dort die neue Position des Chief Commercial Officers, die laut TUI „als zentrale Funktion über alle Regionen hinweg organisiert ist“. Hier verantwortet er unter anderem den weltweiten Hotel- und Flugeinkauf der TUI Group.

Neuer TUI-Deutschland-Chef

In seiner neuen Rolle wird Jacobi die regionale Verantwortung unter anderem für Marketing, Vertrieb, Yield Management und Kapazitätsplanung der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) innehaben. „Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit Benjamin Jacobi einen so versierten und erfahrenen Manager aus dem eigenen Team an die Spitze von TUI Deutschland berufen können. Sein vielfältiger Zugang zum Markt macht ihn zur idealen Besetzung für diese wichtige Rolle in einer besonderen Phase, die TUI noch mehr auf die Bedürfnisse von Gästen und Vertrieb fokussiert“, so David Schelp.

Benjamin Jacobi war seit 1. Februar 2023 Geschäftsführer Vertrieb & Marketing der TUI Deutschland und verantwortete die Bereiche Vertrieb und Marketing für die Central Region. Zuvor war er Vorsitzender der Geschäftsführung des Last-Minute-Spezialisten ltur GmbH. Die TUI Deutschland Geschäftsführung besteht des Weiteren aus Susanne Gauglitz, Geschäftsführerin Finanzen und Arbeitsdirektorin. Über die Nachfolge von Benjamin Jacobi wird in den kommenden Wochen entschieden.

Baumert übernimmt neue Aufgabe

Der bisherige TUI Deutschland-Chef Stefan Baumert übernimmt die neue Position des Chief Commercial Officers, welche als zentrale Funktion über alle Regionen hinweg organisiert ist. „Mit Stefan Baumert haben wir einen der erfahrensten Touristiker Europas in unseren Reihen und deshalb ist er auch der beste Kollege, um diese neue und globale Position auszufüllen. Seine engen und vertrauensvollen Verbindungen zu Hoteliers, Airline-Managern und Systempartnern werden uns helfen, die Angebote der TUI noch attraktiver und vielfältiger zu gestalten. Unser Ziel ist es, mit der Neuausrichtung einen globalen Marktplatz für Pauschalreisen und touristische Produkte zu schaffen und damit die weltweite Wachstumsstrategie zu beschleunigen – daran werden Stefan Baumert und ich jetzt mit allem Einsatz gemeinsam mit unserem Team arbeiten“, so Schelp weiter.

Stefan Baumert war seit dem 1. Oktober 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland. Er verantwortete das Veranstaltergeschäft in der Central Region. Zuvor war er seit 2017 Geschäftsführer Touristik der TUI Deutschland GmbH. (red)