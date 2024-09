China Airlines: Verbesserte Verbindung von Wien nach Seoul

Mit dem verbesserten Flugplan beträgt die Umsteigezeit in Taipeh nur noch 2 Stunden und 25 Minuten, was für eine schnellere und reibungslosere Verbindung sorgt. Auf dem Rückweg von Seoul nach Wien beträgt die Aufenthaltszeit am Flughafen Taipeh dann nur 1 Stunde und 15 Minuten.



Taipeh-Stadt erkunden

Für diejenigen, die Taipeh während ihrer Reise erkunden möchten, bieten China Airlines darüber hinaus eine weitere Option: Einen längeren 9-stündigen Aufenthalt in Taipeh dank eines zweiten täglichen Fluges von ICN nach TPE. Während dieses verlängerten Aufenthalts erhalten Reisende kostenlose Metro-Tickets für die Fahrt nach Taipeh-Stadt und können so dem sorgfältig zusammengestellten Reiseplan der Airline zu den besten Sehenswürdigkeiten der Stadt folgen. Das Angebot kann im Voraus unter dem Link HIER gebucht werden.

Frühbucherrabatt bis Ende 2024

Außerdem können Reisende die ihren Flug mindestens 60 Tage im Voraus buchen von einem Frühbucherrabatt profitieren. So gibt es bis zu 12% Rabatt auf Flüge nach Südostasien und bis zu 10% Rabatt auf Flüge nach Nordostasien. Das Angebot gilt bis Ende des Jahres.

Weitere Informationen unter: www.china-airlines.com (red)