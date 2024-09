2 Mio. Flugpassagiere in Österreich im Sommer verspätet

In den Monaten Juni, Juli und August 2024 waren insgesamt 2,3 Millionen Passagiere von Verspätungen und Flugausfällen betroffen, mehr als 173.000 Fluggäste davon hatten Anspruch auf Entschädigungszahlungen, wie es in einer Aussendung von AirHelp heißt.

Vor allem Passagiere am Flughafen Salzburg waren betroffen: Der Flughafen weist mit 42,4% die höchste Verspätungsquote im Sommer auf, das entspricht rund 80.000 Passagieren, wie aus einer Untersuchung des Travel-Tech-Unternehmens hervorgeht. Auch der Flughafen Wien weist mit 41,3% eine ähnlich hohe Verspätungsquote im Sommer 2024 auf: An Österreichs größtem Flughafen haben mehr als 2,1 Millionen Passagiere den Abflugort verspätet verlassen. Auf Platz drei folgt der Flughafen Graz mit einer Verspätungsquote von 36,1% und 49.000 Passagieren. Auch in Innsbruck und Klagenfurt kam es vermehrt zu Flugproblemen. Während die Quote in Innsbruck diesen Sommer bei 35% (15.000 Fluggäste) lag, kommt Klagenfurt auf einen Anteil von 24,4% (7.500 Fluggäste).

Dennoch seien dies die pünktlichsten Flughäfen Österreichs. Bei Verspätungen von mehr als drei Stunden, die von den Fluggesellschaften selbst verursacht werden, haben Fluggäste Anspruch auf Entschädigungszahlungen. Am Flughafen Salzburg ist der Anteil an von Fluggesellschaften verursachten Verspätungen und Ausfällen demnach am höchsten. 15% aller betroffenen Passagiere haben dort Anspruch auf Entschädigungszahlungen (11.850 Reisende). Auch in Graz lassen sich einige der Verspätungen auf die Airlines zurückführen: Hier lieget der Anteil bei 14,2 % (6.900 Passagiere). Der Flughafen Innsbruck folgt dahinter auf Platz drei mit einem Anteil von 8,9 % (1.300 Passagiere).

Österreich europaweit auf Platz 13

In Europa kam es in Griechenland (50,7%), Serbien (49,1%) und Bulgarien (46,1%) zu den meisten Flugproblemen – Österreich folgt auf Platz 13. Der Anteil an verspäteten Passagieren in Österreich habe im Vergleich zu letztem Jahr deutlich zugenommen: 2023 waren 29,5% aller Fluggäste (Platz 24) von Flugproblemen betroffen, in diesem Jahr 44,1% (Platz 13). Insgesamt lag die Zahl bei 2,3 Millionen verspäteten Fluggästen, was einen Anteil von rund 2% aller Passagiere mit Abflug in Europa ausmacht. 173.000 Reisende in Österreich haben dabei einen Anspruch auf Entschädigungszahlung.

„Die Situation an europäischen Flughäfen bleibt weiterhin problematisch. Während in den Sommermonaten vor der Pandemie durchschnittlich 27% der Passagiere verspätet waren oder ihren Flug nicht wie geplant antreten konnten, sind die Zahlen in den vergangenen Jahren auf ein deutlich höheres Niveau angestiegen“, erklärt Nina Staub, Fluggastrechtsexpertin von AirHelp. In Österreich habe die Quote im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. (red)