50plus Hotels: Wanderurlaub mit regionalen Spezialitäten

Höhepunkt bei den GastgeberInnen ist die gastronomische Veredelung köstlicher regionaler Spezialitäten: Gäste lernen bei diesen kulinarischen Entdeckungsreisen ProduzentInnen von Speisen und Getränken sowie kreative GastronomInnen kennen. Kulinarische Erlebnisse werden bei genussvollen Herbsturlauben in Verbindung mit Wandern und Landschaftsgenuss in Restaurants und Hotels vom Burgenland bis Tirol angeboten.

WanderexpertInnen wie im Hotel Bergland in Obsteig, Tirol, Hotel-Gasthof Klammstein in Dorfgastein, Salzburg, Urlaubsregionen wie das Innviertel, Oberösterreich, oder Hotel Schloss Haindorf im Kamptal, Niederösterreich, sind gute Beispiele für attraktive Wanderangebote, auch in Verbindung mit regionalen kulinarischen Besonderheiten. Ein Programmüberblick informiert mit Terminen und Preisen über Kulinarik-Urlaube mit „Kulinarischen Veredelungswochen" in vielen Regionen Österreichs: www.50plushotels.at/wandern-natur-im-herbst/. (red)