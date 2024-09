Delta Airlines: Viel Europa im Flugplan 2025

Neben neuen Verbindungen auf dem ganzen Kontinent ist auch Deutschland wieder stark vertreten. Sieben statt vier wöchentliche Verbindungen soll es auf der Strecke von München nach Detroit geben. Zudem stehen wieder täglich München-Atlanta sowie Frankfurt-New York/JFK, Frankfurt-Atlanta, Frankfurt-Detroit und Berlin-New York/JFK auf dem Flugplan.

Erstmals Boston - Barcelona

Eine Premiere feiert zum Beispiel die Verbindung von Barcelona nach Boston, die dreimal bedient werden soll. Dazu gibt es einen neuen Nonstop-Flug von Dublin nach Detroit, den Delta viermal wöchentlich durchführen möchte. Stark hochfahren wird die Airline ihr Angebot ab Italien. Hier können sich Gäste über neue Nonstop-Services von Catania nach New York/JFK freuen – ein absolutes Novum für die sizilianische Metropole, die von Delta als einziger US-Fluggesellschaft bedient wird. Viermal pro Woche geht es von Neapel nach Atlanta, was die neue Route nach JFK in diesem Sommer ergänzt. Rom erhält eine neue Verbindung viermal pro Woche nach Minneapolis/St. Paul und ist damit an insgesamt fünf Delta-Drehkreuze angebunden. Mailand erhält neu vier wöchentliche Flüge nach Boston. Alle Flüge über die Hubs von Delta ermöglichen zahlreiche Anschlüsse in US-Destinationen sowie nach Kanada und Mittelamerika.

Neue Lounges in Amerika

Delta verbessert auch das Erlebnis vor dem Flug mit der Eröffnung neuer Delta One Lounges in den USA. Nach der kürzlichen Eröffnung am Airport von New York/JFK werden neue Lounges in Los Angeles, Boston und Seattle eine exklusive Umgebung bieten. Die Flüge werden in Zusammenarbeit mit Deltas Joint-Venture-Partnern Air France-KLM und Virgin durchgeführt. Flugbuchungen für den Sommer 2025 können Interessenten bereits jetzt auf vornehmen. (red)