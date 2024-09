Austrian Airlines: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

In der heutigen, am 20. September 2024 stattgefundenen, konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates von Austrian Airlines wurde Till Streichert als Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt, Veit Schmid-Schmidsfelden als sein Stellvertreter. Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Christina Foerster hat im Rahmen ihrer beruflichen Veränderung ihr Mandat mit Ablauf des 30. Juni 2024 zurückgelegt.

Neuer Aussichtsrat bis 2028

Neben Till Streichert wurde in der ordentlichen Hauptversammlung am 23. August 2024 Elisabeth Gruber als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt, sie folgt damit Christine Catasta. Veit Schmid-Schmidsfelden und Hans-Joachim Arnold wurden in der Hauptversammlung als Kapitalvertreter im Aufsichtsrat wiederbestellt. Auf Seiten der Arbeitnehmer sind weiterhin René Karl Pfister und Andreas Geldner entsendet. Die Aufsichtsratsmitglieder wurden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, bestellt. (red)