Robinson kündigt neuen Club in den Kitzbüheler Alpen an

Wie die TUI Group kürzlich bekannt gab, wird am 5. Juli 2025 mit dem Robinson Fieberbrunn ein weiteres Haus der Clubmarke in den Kitzbüheler Alpen eröffnet. Dafür wird das bestehende Hotel im Frühsommer an das markentypische Robinson-Konzept angepasst. Schwerpunkte des neuen Clubs, der sich unter dem Konzept „For Adults“ exklusiv an Gäste ab 18 Jahren richtet, sind Wintersport, Outdooraktivitäten und Kulinarik. Mit der neuen Hotelanlage im Pillerseetal in Tirol, sowie den bereits bestehenden Clubs Amadé, Landskron und Alpenrose Zürs umfasst das Portfolio in Österreich 2025 insgesamt vier Häuser. Ein weiterer Ausbau des Angebots sei geplant.

Neuer "F or Adults"-Club

Der Robinson Fieberbrunn wird über 144 Zimmer verfügen und ein umfassendes Angebot für Wintersport- und AktivurlauberInnen bieten. Mit dem Direktzugang zum "Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn" und dem "Ski-In/Ski-Out“-Einstieg ist der Club ideal für SkifahrerInnen und SnowboarderInnen. Aber auch im Sommer kann die neue Anlage bei AktivurlauberInnen punkten: so stehen ihnen hier über 400km Wander- und Mountainbikewege zur Auswahl. Ein umfangreiches Programm mit Entertainment, Sport- und Wellnessangeboten sowie gehobener Gastronomie runden das Angebot ab.

„Mit dem Robinson Fieberbrunn stärken wir unsere Präsenz in einer der attraktivsten Urlaubsregionen Österreichs. Unsere Gäste erwartet ein außergewöhnlicher Cluburlaub inmitten der Kitzbüheler Alpen, mit direktem Zugang zu einem der größten und vielfältigsten Skigebiete des Landes. Die Alpenregion ist insgesamt spannend für unsere Marke. Wir freuen uns darauf, unser Angebot zukünftig mit weiteren Clubprojekten auszubauen und unseren Gästen neue Erlebnisse auf höchstem Niveau zu bieten“, erklärt Robinson- Geschäftsführer Bernd Mäser.

Der „Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn“, in dem sich der neue Club befindet, gilt als eines der abwechslungsreichsten Skigebiete der Alpen mit rund 270 Pistenkilometern und 70 Liftanlagen. Die Region ist bekannt für ihre ausgezeichnete Schneesicherheit und bietet vielfältige Möglichkeiten für Skifahrer, Snowboarder und andere Wintersportler. (red)