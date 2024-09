Hahnair: Agent-Gewinnspiel zum 25-jährigen Jubiläum

Das Online-Gewinnspiel beginnt heute, am 16. September, dem "Hahnair-Tag" (16.9.), in Anlehnung an das Airline-Präfix des Ticketexperten (169). "Wir freuen uns, dieses besondere Gewinnspiel zur Feier des Hahnair-Tages zu starten", sagt Alexander Proschka, Executive VP Commercial. "Das zugehörige Video repräsentiert, wofür Hahnair steht: Wir bringen die Welt zusammen und ermöglichen Reisenden wunderschönen Abenteuer - alles dank unserer Reisebüro- und Airline-Partner." Reisebüros können bis zum 25. September teilnehmen.

Teilnahme am Gewinnspiel:

Um bei der Ziehung der Preise dabei zu sein, müssen Reiseagenten nur diese drei Dinge tun:

Gewinnspielseite besuchen: www.hahnair.com/Anniversary-Quiz-25years Das Video “Mit HR-169 die Welt entdecken“ (Endless Travel Opportunities with HR-169) ansehen. Eine Frage zu den berühmten Sehenswürdigkeiten aus dem Video beantworten.

Zu gewinnen:

Die drei GewinnerInnen erhalten jeweils einen Fluggutschein im Wert von 2.500 EUR, der für ein HR-169-Ticket zu einem beliebigen Ziel verwendet werden kann. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Hahnair-Gewinnspielseite aufgeführt. Die GewinnerInnen werden am 9. Oktober auf den Social-Media-Kanälen von Hahnair bekannt gegeben.

Weitere Informationen über Hahnair unter: www.hahnair.com (red)