Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 36/37

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Unabhängigkeitstag in Brasilien:

Die Menschen in Brasilien begehen am morgigen Samstag, den 07.09., den Tag der Unabhängigkeit, die das Land im Jahre 1822 von Portugal erlangte. Im Rahmen der Feierlichkeiten erhöhen die örtlichen Behörden aufgrund möglicher Proteste die Sicherheitsvorkehrungen. Insbesondere in den größeren Städten sind Einschränkungen im Verkehr möglich. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden sind nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahl in Algerien:

Außerdem steht in Algerien am Samstag die Präsidentschaftswahl an. Der amtierende Präsident Abdelmadjid Tebboune wird mit großer Wahrscheinlichkeit wiedergewählt, seine beiden Gegenkandidaten kämpfen nur um Platz zwei. Im Hinblick auf die Wahl und vor dem Hintergrund möglicher Proteste verschärfen die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen.

Regionalwahlen in Russland:

In Russland finden am Sonntag, den 08.09., Regionalwahlen statt. Bereits im Vorfeld der Wahlen sowie insbesondere nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse kann es zu Demonstrationen kommen. Die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen. Reisende sollten Menschenansammlungen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden.

Landesweiter Nahverkehrsstreik in Italien:

In Italien droht am Montag, den 09.09., ein landesweiter, achtstündiger Streik im öffentlichen Nahverkehr. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich vor ihrem Aufenthalt in Italien über die Situation vor Ort zu informieren.

Wahlen zur Abgeordnetenversammlung in Jordanien:

Nationalfeiertag in Katalonien:

Die spanische Autonome Gemeinschaft Katalonien feiert am Mittwoch, den 11.09., den Nationalfeiertag Diada Nacional de Catalunya. Der Termin erinnert an die Kapitulation Kataloniens nach der Belagerung der Stadt durch die französischen und spanischen Truppen von Philipp V. Besonders in der katalanischen Hauptstadt Barcelona ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich möglicher Proteste sowie lokalen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

