Tap Air Portugal startet Kampagne mit Sonderpreisen

Tap Air Portugal kündigt eine große Multidestinationskampagne für November, für Flüge nach Portugal, Europa, Afrika, Brasilien, in die USA, nach Kanada, Mexiko und Venezuela, an. Die Aktion für Flüge zu Sonderpreisen gilt dabei bereits seit gestern, 3. September 2024, und für Reisen zwischen dem 1. November 2024 und dem 31. März 2025 (ausgenommen ist der Zeitraum vom 15. Dezember 2024 bis zum 13. Jänner 2025).

Flüge ab 139 EUR

Tickets im Rahmen dieser Aktion werden bis zum 17. September 2024 verkauft und sind für alle von TAP Air Portugal angeflogenen Ziele erhältlich. Die Preise für Österreich, Deutschland und die Schweiz beginnen bei 139 EUR für Ziele in Portugal und bei 189 EUR für Ziele in Afrika. Flüge in die USA und nach Kanada gibt es ab 359 EUR nach Brasilien ab 549 EUR und nach Mexiko und Venezuela ab 449 EUR. Alle Preise gelten jeweils für Hin- und Rückflüge und beinhalten bereits alle Steuern.

Weitere Informationen und Bedingungen unter: www.flytap.com (red)