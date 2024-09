Flughafen Wien begrüßt neue Lehrlinge

Inklusive der Neuzugänge werden derzeit 78 Lehrlinge in den Berufen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik sowie im IT-Bereich (IT-Betriebstechnik, EDV-Kaufmann/-frau) am Airport ausgebildet.

Lehrlingsausbildung am FH Wien

Der Flughafen setzt dabei auf eine eigene Lehrwerkstätte mit einem umfangreichen Zusatzangebot an Weiterbildung, wie einem internationalen Austauschprogramm, Fremdsprachenkursen und vielen anderen Angeboten und der Möglichkeit, parallel zur Lehre die Matura zu absolvieren.

„In unserer eigenen Lehrwerkstätte setzen wir auf intensive Betreuung und Ausbildung. Es freut uns daher auch besonders, dass viele unserer Lehrlinge ihre Ausbildung mit ausgezeichnetem Erfolg absolvieren und direkt nach dem Lehrabschluss Verantwortung in ihrem Fachgebiet übernehmen. So haben schon viele Karrieren am Flughafen begonnen“, so die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

Ab 2025 startet am Flughafen Wien auch eine eigene Lehre zum Beruf Reinigungstechnik mit der Perspektive für die Lehrlinge, mittelfristig Führungsaufgaben in diesem Bereich zu übernehmen. Interessierte können sich in Kürze anmelden.

Mehr Informationen zur Lehrlingsausbildung am Flughafen Wien unter karriere.viennaairport.com/lehre (red)