Erster Airbus A321neo ergänzt KLMs Flotte

Die Ankunft des neuen Flugzeugs sei ein wichtiger Meilenstein für die Airline; denn sie markiere den Start des 'rigorosen Erneuerungsprogramm für einen saubereren, leiseren und effizienteren Flugbetrieb' das KLM eingeleitet hat. Marjan Rintel, Präsidentin und CEO von KLM sagt dazu: „Ich habe mich sehr darauf gefreut. Die Ankunft des ersten A321neo markiert den Beginn der Ersetzung unserer Boeing 737-Flotte. Der A321neo erzeugt weniger Lärm und CO2 und trägt daher erheblich zu einer saubereren, leiseren Zukunft bei. Außerdem bietet er mehr Komfort. Ich freue mich darauf zu sehen, wie unsere Passagiere das neue Flugzeug erleben werden." Ab Mitte September wird der A321neo mehrere europäische Ziele bedienen.

A210neo auf der Strecke: Wien - Amsterdam

Bis zum Winterflugplan, der am 27. Oktober 2024 beginnt, wird der A321neo vorläufig an drei Wochenenden (12.-13.10., 19.-20.10., 26.10.) für die Route Wien-Amsterdam eingesetzt. Weitere Details sollen Ende Oktober bekannt gegeben werden.

Technische Details & Ausstattung

„Neo“ steht für „New Engine Option“: Die Flugzeuge sind mit neuen Triebwerken ausgestattet, die weniger CO2 ausstoßen als ihre Vorgänger. Gemessen pro Passagiertonnenkilometer sei der A321neo rund 21% treibstoffeffizienter als die Boeing 737, die er ersetzt. Darüber hinaus reduziere das Flugzeug die Lärmbelastung - es halbiert praktisch seinen Lärmteppich - und soll somit auch AnwohnerInnen deutlich weniger stören.

Darüber hinaus biete der A321neo Passagieren dank breiterer Sitze, größerer Tische und geräumigerer Gepäckfächer mehr Komfort und Bequemlichkeit . Jeder Sitz ist außerdem mit einem USB-C-Anschluss und einer Halterung für ein Mobiltelefon oder Tablet ausgestattet. Auch für die Besatzung biete die Maschine mehr Komfort - darunter einen breiteren Gang und leicht zu öffnende Gepäckfächer.

A321neo hebt mit Schmetterlingsnamen ab

Der A321neo wird ab Mitte September den Flugbetrieb nach Kopenhagen, Berlin und Stockholm aufnehmen, gefolgt von Paris, Prag und Wien. KLM wird in diesem Jahr drei weitere neue A321neo-Flugzeuge in seine Flotte aufnehmen. Mit dieser neuen Flugzeugserie setzt KLM seine Tradition fort, Flugzeugen einzigartige Namen zu geben. In den letzten 104 Jahren wurden verschiedene Themen verwendet, von Namen von Mitgliedern der königlichen Familie bis hin zu Brücken, Luftfahrtpionieren und Nationalparks. CEO Marjan Rintel: „Diesmal durften die KLM-Mitarbeiter das Thema auswählen. ‚Schmetterlinge‘ ging als Gewinnerthema hervor, das gut zu der Transformation passt, die wir mit der neuen Flotte einleiten.

Die Namen der ersten vier A321neo-Flugzeuge lauten Schwalbenschwanz (Koninginnepage), Pfirsichblüte (Braamvlinder), Zitronenfalter (Citroenvlinder) und Nebelelster (Porseleinvlinder).“

Schritte der Flottenerneuerung

KLM investiert in den nächsten Jahren 7 Mrd. EUR in ihr Flottenerneuerungsprogramm. So wird KLM auf europäischen Strecken ihre älteren Boeing 737 durch Airbus A320 und A321neo ersetzen. Bei KLM Cityhopper werden die Embraer 175 und 190 durch neue E2-Modelle ergänzt. Für Interkontinentalflüge wird KLM fünf neue Boeing 787-10 einsetzen, gefolgt vom Airbus A350, der die älteren 777 und A330 ersetzt. Schließlich hat KLM für seine Frachtabteilung vier A350F bestellt, um die 747-Frachter zu ersetzen.

Weitere Infos unter: www.klm.at (red)