ÖW: Neue Management-Besetzungen in den Auslandsbüros

In Frankreich wird Kathrin Weiss-Reinthaler ab 1. Oktober 2024 neue Head of Market und in der Schweiz wird diese Rolle ab 1. Jänner 2025 Eva Egger übernehmen. Beide folgen in ihren Funktionen auf Carmen Breuss, die seit Beginn des Sommers als Head of Market Development die Weiterentwicklung der ÖW-Auslandsmärkte verantwortet. Helen Bitschnau wird mit 1. Jänner 2025 Market Representative in Polen. Bitschnau unterstützt in dieser Rolle als Deputy Robert Gröblacher. Er übt seit kurzem zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Market Polen auch die Funktion „Chief Head of Markets“ und damit die Gesamtleitung der Märkte aus.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir alle drei Führungspositionen mit Frauen besetzen konnten, die allesamt bereits langjährige ÖW-Erfahrung haben. Sie haben mit ihren Konzepten, ihrem Auftreten und ihrer Begeisterung für das Urlaubsland Österreich überzeugt. Ich freue mich, gemeinsam mit ihnen die Internationalisierung der ÖW noch weiter voranzutreiben“, sagt ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger.

21 Vertretungen weltweit

Mit ihren 21 Auslandsbüros bearbeitet die Österreich Werbung (ÖW) 26 Märkte weltweit. Das Wissen über Märkte und Zielgruppen und die Kontaktpflege mit der internationalen Reisebranche sind die wesentlichen Assets der Marktbüros der Österreich Werbung. Damit unterstützen sie die Präsenz, das Wachstum sowie die Weiterentwicklung der österreichischen Tourismusbranche im Ausland. (red)