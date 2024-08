Einladung zu den Austrian Cruise Days 2024

Auch bei der zweiten Ausgabe der Austrian Cruise Days warten eine geballte Ladung an nautischem Know-How und die wichtigsten Neuigkeiten der Fluss- und Hochseespezialisten auf die TeilnehmerInnen. Mit dabei sind neben GTA Touristik: Mein Schiff - TUI Cruises, AIDA Cruises, Oceania Cruises, Norwegian Cruise Line, Star Clippers und Costa Kreuzfahrten auch die Europäische Reiseversicherung.

Austrian Cruise Days 2024

Das Event startet am 5. November in Wien Nussdorf - wobei heuer auch eine Vornacht / Anreise am 4.11. möglich ist. Nach einem Tag voller Informationen, die die TeilnehmerInnen an Bord der MS Nestroy erwarten, und einer Stadtführung in Bratislava dürfen sie sich dann zum Abschluss des Tages über eine große Party mit DJ in der Panorama Lounge freuen.

Datum: 5.-6. November 2024

5.-6. November 2024 auf Wunsch ist eine Anreise & Vornacht bereits am 4.11. ab 22:00 möglich

an Bord der MS Nestroy

Abfahrt: in Wien Nussdorf

Geplanter Ablauf

Montag, 4. November 2024

ab 22:00 Uhr: Einschiffung zur Vornacht

Dienstag, 5. November 2024



08:00 bis 09:45 Uhr: Einschiffung und Frühstück im Restaurant

09:45 Uhr: alle an Bord

10:00 Uhr: Abfahrt in Richtung Bratislava

ganztägige Workshops mit den Partnern

Abends Ankunft in Bratislava mit Stadtführung

gegen 23:00 Uhr Abfahrt in Richtung Wien - Austrian Cruise Days Party

Mittwoch, 6. November 2024

ab ca. 08:00 Uhr: Frühstück und Ausschiffung

Weitere Infos:

Vollpension & Getränkepaket inklusive

Mindestalter für die Teilnahme 18 Jahre

Preis: 49 EUR p.P. in der Doppelkabine bzw. 89 EUR in der Einzelkabine

Stornokosten: 100% ab 3 Wochen vor Termin

Anmeldung unter: marketing@gta.at (red)