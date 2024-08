Visit Mississippi: Grammy Museum eröffnet Taylor-Swift-Ausstellung

"Taylor Swift: Through The Eras" präsentiert ergänzend zur aktuellen The Eras Tour vor allem Instrumente und Kostüme der 14-fachen Gewinnerin der Grammy Awards. Eröffnet wird die Ausstellung am 23. August 2024 und ist dann bis Ende Februar 2025 zu besuchen.Emily Havens, Leiterin des Grammy Museum Mississippi erklärt dazu: „Wir könnten kaum aufgeregter sein über die Premiere von Taylor Swift: Through The Eras bei uns. In den 18 Jahren ihrer Karriere hat Swift beeindruckende 14 Grammy-Awards gewonnen, davon als einzige viermal den für das Album of the Year, und sie wird gerade auf ihrer Eras-Welttour gefeiert – wir können es kaum abwarten, diese Geschichte unseren Besuchern zu erzählen.“

In der Ausstellung zu sehen sind:

das BCBGMAXAZRIA-Kleid, das Taylor Swift auf Tour 2007 getragen hat,

die für Swift gefertigte GS-6-“Glitzergitarre” von der Fearless Tour 2009 bis 2010,

die rot funkelnde E-Gitarre Gibson Les Paul von der Speak Now World Tour,

das von Marina Toybina entworfene Ensemble und die LaDuca-Boots, die sie bei der Darbietung von We Are Never Ever Getting Back Together während der Grammy-Preisverleihungen 2013 getragen hat,

der Bodysuit und die Jacke von Jessica Jones sowie Boots von Christian Louboutin, getragen auf der Reputation Stadium Tour 2018,

die akustische Gitarre Gibson J-180 aus dem Konzert City of Lover 2019 in Paris, wo Swift die Veröffentlichung ihres siebten Studioalbum Lovers feierte,

das Kleid von Oscar de la Renta und die Schuhe von Christian Louboutin von den Grammy-Preisverleihungen 2021,

der Mantel von Stella McCartney, den Swift auf dem Cover ihres Albums evermore von 2020 trug,

der Mantel von Free People, getragen im Musikvideo für Lavender Haze,

das Gewand und Handschuhe der Marke Maticevski aus dem Musikvideo für den Song Fortnight (feat. Post Malone).

Grammy Museum Mississippi

Das im Jahr 2016 eröffnete Grammy Museum Mississippi ist der einzige Ableger des Grammy Museum in Los Angeles in voller Museumsgröße. Mississippi gilt mit seiner ausgeprägten Blues-, Country- und Gospel-Tradition als ein Urgrund aller Popmusik und hat mehr Grammy-Nominierte hervorgebracht als jeder anderer US-Bundesstaat.

Das Museum zeigt die Geschichte des Grammy und Sonderausstellungen: dienstags bis samstags 10.00-17.00 Uhr, sonntags 12.00-15.00 Uhr, Eintritt bis zu 18 USD.

Weitere Infos unter: www.grammymuseummw.org (red)