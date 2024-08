TUI Cruises präsentiert Mein Schiff Lesereisen 2025

Prominente AutorInnen wie Sebastian Fitzek, Susanne Fröhlich oder aber Renate Bergmann - um nur drei Namen von insgesamt 17 SchriftstellerInnen zu nennen - sorgen auf den drei Nordlandreisen für Lesespaß, Spannung und beste Unterhaltung auf hoher See. Ob Krimi- oder Thrillerfan, Romanliebhaber oder Anhänger historischer Romane sowie Ratgeberfans - auf den Lesereisen kommt jeder Gast auf seine Kosten.

Vielfältiges Lesereise-Programm

Die prominenten AutorInnen, darunter auch Stefanie Stahl und Susan Sideropoulos, sorgen nicht nur mit Lesungen und Signierstunden für beste Unterhaltung an Bord, sondern sind auch bei exklusiven Programmen, wie beispielsweise Lesungen, die begleitet werden von kulinarischen Verkostungen, zu finden. Zudem finden Workshops mit beispielsweise Klaus E. Spieldenner, Eva Almstädt oder Regine Kölpin zum Thema „Kreatives Schreiben“, „Tipps und Techniken für Kreativität und Durchhaltevermögen“ oder eine „Winterliche Textküche von romantisch bis kriminell“ statt. Und ganz nebenbei können sich die Gäste auch auf spektakuläre Landschaften entlang der norwegischen Küste und Fjorde freuen. Passend zur Reise und dem Zielgebiet Norwegen, gibt es auch Lesungen. Die perfekte Balance zwischen See- und Hafentagen auf den Reisen ermöglicht den Gästen nicht nur die spannenden Ausflüge an Land, sondern neben dem speziellen Lesereise-Programm auch die Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen an Bord wie vielfältige Restaurants und Bars, den Sportbereich sowie erstklassiges Entertainment zu genießen.

Infos zu Buchung und Preisen der Lesereisen:

Auf der 12-tägigen Reise „Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven“ vom 06.06.-18.06.2025, werden die AutorInnen Stefanie Stahl, Susanne Fröhlich, Gisa Pauly, Klaus E. Spieldenner, und Julie Larsen aus ihren Büchern lesen und diverses Rahmenprogramm anbieten.

Preisbeispiele: Die Reise mit der Mein Schiff 2 gibt es ab 2.149 EUR p.P. in einer Innenkabine, ab 2.879 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bis 30.09.2024).

Auf der 11-tägigen Reise „Fjordland Norwegen - ab/bis Hamburg“ vom 02.08.-13.08.2025, werden die SchriftstellerInnen Sebastian Fitzek, Susan Sideropoulos, Eva Almstädt, Kristina Hortenbach, Julia Rogasch und Carsten Henn aus ihren Büchern lesen und diverses Rahmenprogramm anbieten.

Preisbeispiele: Die Reise mit der Mein Schiff 4 gibt es ab 1.899 EUR p.P. in einer Innenkabine, ab 2.499 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bis 30.09.2024).

Auf der 14-tägigen Reise „Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven“ vom 16.11.-30.11.2025, werden "Renate Bergmann" (Autor Torsten Rohde), Horst Eckert, Stefan Schwarz, Tessa Randau, Regine Kölpin und Julie Birkland aus ihren Büchern lesen und diverses Rahmenprogramm anbieten.

Preisbeispiele: Die Reise mit der Mein Schiff 3 gibt es ab 1.999 EUR p.P. in einer Innenkabine, ab 2.499 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bis 30.09.2024).

Alle „Mein Schiff Lesereisen“ starten und enden in Deutschland, dadurch kann die An- und Abreise klimafreundlich ganz bequem mit der Bahn erfolgen.

Nähere Infos unter: www.meinschiff.com (red)