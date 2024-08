Locaboat: Golden Season mit bis zu 30% Rabatt

Mit dem aktuellen Angebot erhalten Hobbykapitäne, die bis zum 4. September 2024 ihren Hausbooturlaub buchen, 30% Rabatt auf alle einwöchigen Aufenthalte und 20% Rabatt auf die Bootsmiete, wenn die Reise kürzer als eine Woche dauert. Ausreichend Kapazitäten gibt es derzeit noch in den Revieren der Saale-Region und des Burgunds, in der Camargue und auf dem Canal du Midi in Südfrankreich sowie im Grachtenparadies Holland.

Im Herbst durch Holland

Auf führerscheinfreien Hausbooten können Liebhaber von Windmühlen, Tulpenfeldern und holländischer Kunst im Herbst 2024 entspannt durch das weit verzweigte Kanalnetz des Landes tuckern. Los geht es in Loosdrecht oder Alphen, von wo aus herbstlich bunte Naturlandschaften, aber auch sehenswerte Städte wie Amsterdam, Den Haag, Rotterdam oder Utrecht angesteuert werden können. Besonders lohnend ist ein Stopp im Keukenhof, der als weltgrößter Blumenpark gilt. Wer einen Kurzurlaub oder eine längere Auszeit in Holland plant, findet an Locaboats Basen Hausboote für eine Crew zwischen zwei und zwölf Personen. Auch Hunde sind an Bord erlaubt.

Milde Tage in Burgund und Südfrankreich

In Frankreich bietet Locaboat die größte Auswahl an Hausbootreisen an. Das vom Mittelmeer beeinflusste milde Klima im Zentrum des Landes, aber auch die spätsommerlichen warmen Tage in Küstennähe machen Frankreich zum idealen Reiseziel im Herbst. Genießer der französischen Küche sollten im Burgund aufsteigen und den Canal du Centre sowie die Sâone erfahren. Weiter südlich, von den Basen in Argens Minervois, Bram und Lattes aus, warten Kanalabenteuer und einzigartige Routenpunkte wie die Stadt Carcassonne und seine berühmte mittelalterliche Festung, Toulouse und seine Basiliken, für die die „rosafarbene Stadt“ berühmt ist und die Weinberge des Minervois, die sich an die Ausläufer der Montagne Noire schmiegen. Die Reise mit dem führerscheinfreien Hausboot in der Camargue führt auch zu den berühmten weißen Pferden der Region, zu Flamingos, Zugvögeln wie Reihern und vielen anderen Tierarten.

Zur Weinlese auf die Saale

Seit April 2024 können Locaboat-Urlauber von Bernburg an der Saale aus erstmals den gleichnamigen Fluss erleben. Das reizvolle und ruhige Gewässer ist von Calbe bis Merseburg auf einer Strecke von fast 100km mit Hausbooten befahrbar und hält links und rechts des Flusses zahlreiche Schlösser, sehenswerte Städte oder Naturunikate wie die Gimritzer Porphyrsteinlandschaft bereit. Im Herbst findet an den Weinhängen, welche den Fluss einrahmen, die Weinlese statt – vom Wasser aus lässt sich das Treiben bestens begleiten. Wer dabei Lust auf einen guten Tropfen bekommen hat, kehrt am Abend in eine der vielen Weinstuben am Ufer ein.

Hausboot-Crews, die am ersten Septemberwochenende auf der Saale unterwegs sind, sollten sich das traditionelle Bollenfest in Calbe nicht entgehen lassen. Die Zwiebel, auch „Bolle“ genannt, hat eine langjährige Tradition in der Stadt, was auf den hiesigen Zwiebelanbau zurückzuführen ist.

Weitere Informationen: www.locaboat.com/de (red)