ANA zurück in Wien

Im März 2020 hat ANA die Strecke Wien-Tokio pandemiebedingt eingestellt. Nun kehrt die Airline wieder an den Flughafen Wien zurück.

„Willkommen zurück, ANA! Die Wiederaufnahme der Verbindung nach Tokio-Haneda durch die größte Airline Japans stärkt unsere Position als internationales Drehkreuz. Tokio ist die viertbeliebteste Destination in Asien am Flughafen Wien. Der Tourismus in Japan boomt und für japanische Fluggäste ist Wien ein begehrtes Reiseziel in Europa. Zudem erwartet Reisende ein besonderes Highlight in Japan: Osaka wird im nächsten Jahr die Weltausstellung EXPO 2025 ausrichten. Wir freuen uns, 35 Jahre nach der ersten Landung eines ANA-Flugzeugs in Wien, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen“, so. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die Strecke Wien – Tokio/Haneda wurde am 17. Februar 2019 eröffnet und erfreute sich von Beginn an großer Beliebtheit. Dies insbesondere bei Besucherinnen und Besuchern aus Japan, die ein starkes kulturelles Interesse haben. Wien spielt zudem eine bedeutende Rolle als Tor zu Osteuropa, und ist nicht zuletzt für Geschäftsreisende ein wichtiges Ziel. Die Suspendierung der Verbindung infolge der Corona-Pandemie war für uns sehr schmerzhaft. Umso glücklicher sind wir heute, dass diese wichtige und beliebte Strecke wieder Teil unseres globalen Netzwerks ist. Wir sind überzeugt, dass die Verbindung zwischen unserem Unternehmen und dem Flughafen Wien nun eine vielversprechende Zukunft hat“, ergänzt Katsuhiro Suzuki, General Manager der ANA in Wien.

Im Dreamliner von Wien nach Tokio

Dreimal wöchentlich (Di, Fr, So) geht es mit ANA ab 2. August 2024 nonstop von Wien nach Tokio, einer der beliebtesten Destinationen in Asien. Der Abflug in Tokio findet um 22:45 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 06:20 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:25 Uhr mit Ankunft um 06:55 Uhr in Tokio. Die Hauptstadt Japans bietet eine faszinierende Mischung aus ultramoderner Architektur, erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten, vielfältiger Gastronomie und traditionellen Kulturstätten, die zusammen ein einzigartiges und unvergessliches Städtereiseerlebnis schaffen. Geflogen wird mit einer Boeing 787-9, die insgesamt 215 bequeme Sitzplätze in angenehmer Atmosphäre in den drei Buchungsklassen Business, Premium Economy und Economy bietet.

Größte Airline Japans und Mitglied der Star Alliance

ANA ist die größte Airline Japans und hat im Jahr 2022 ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Airline bietet auf ihren Flügen ein mehrfach ausgezeichnetes Bordprodukt, innovative Technik und erstklassigen Service. Als eine von nur wenigen Airlines weltweit wurde ANA 2023 im elften Jahr in Folge wieder mit dem höchsten Skytrax-Ranking von fünf Sternen ausgezeichnet und lag insgesamt auf dem dritten Platz der weltbesten Airlines. (red)