AUA setzt Tel Aviv-Flüge aus

„Angesichts der aktuellsten Entwicklungen hinsichtlich der Situation im Nahen Osten hat Austrian Airlines in Abstimmung mit dem Lufthansa Group Krisenstab entschieden, die Flüge nach Tel Aviv ab heute Abend (Anm.: 1. August) vorerst bis inkl. 8. August auszusetzen. Dies betrifft ab heute Abend ebenso Überflüge über den israelischen Luftraum. Die vorerst letzte Austrian Airlines Rotation zwischen Wien und Tel Aviv landet heute Nachmittag in Wien", heißt es in einem Statement der AUA. Weitere Destinationen im Nahen Osten wie Amman (Jordanien), Teheran (Iran) und Erbil (Irak) könnten nach eingehender Sicherheitsbewertung unverändert angeflogen werden.

LH-Group streicht Tel Aviv-Flüge

Später kündigte die AUA-Mutter Lufthansa an, der gesamte Lufthansa-Konzern setze Passagier- und Frachtflüge von und nach Tel Aviv bis zum 8. August aus. „Grund dafür ist die aktuelle Entwicklung in der Region", so ein Konzernsprecher laut Nachrichtenagentur Reuters. Die Fluggesellschaft habe außerdem den Stopp ihrer Flüge von und in die libanesische Hauptstadt Beirut bis zum 12. August verlängert.

Maschine kehrte um

Bereits in der Nacht auf Donnerstag musste ein Flug der Austrian Airlines von Wien nach Tel Aviv wegen der Sicherheitslage umkehren. Einen entsprechenden Onlinebericht des Luftfahrtmagazins „Austrianwings" bestätigte zuvor eine AUA-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Lage sei zu keinem Zeitpunkt kritisch gewesen. Es habe sich um eine Vorsorgemaßnahme aufgrund der unklaren Sicherheitslage im Nahen Osten gehandelt. (APA/red