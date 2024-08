China Airlines setzt auf umweltfreundlichen Treibstoff

Die Unterzeichnung des MOU durch Senior Vice President Eddy Liu von China Airlines und Corporate Vice President Vincent Kao von Morrison Express im Namen ihrer jeweiligen Unternehmen markiere das erste Mal, dass eine taiwanesische Fluggesellschaft mit einem Firmenkunden beim Einsatz von SAF zusammenarbeitet. Dieser Schritt kündige auch ein völlig neues Geschäftsmodell für die heimischen Industrien an. Die gemeinsame Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zwischen China Airlines und den Kunden werde sowohl die direkten Kohlenstoffemissionen aus dem Luftverkehr als auch den CO2-Fußabdruck beim Transport von Passagieren und Fracht effektiv reduzieren. Noch wichtiger sei, dass der Beitrag zur Nachhaltigkeit der gesamten Flugbranche dazu beitragen werde, dass alle gemeinsam das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen, so die Airline in einer Aussendung.

SAF seit 2017 im Einsatz

China Airlines sei führend in der Branche, wenn es um die Förderung des Einsatzes von SAF geht, und habe diesen Einsatz erstmals 2017 bei Überführungsflügen für neue Flugzeuge vorangetrieben. Der erste taiwanesische Passagierflug mit SAF sei 2023 durchgeführt worden. In diesem Jahr habe China Airlines das SAF-Partnerschaftsprogramm für Lieferanten und Kunden gestartet. Das Programm zielte darauf ab, eine nachhaltige Lieferkette zu verwirklichen, indem der Energiewandel und die Entwicklung von kohlenstoffarmen Transportmitteln in der taiwanesischen Luftfahrtindustrie gefördert werden.

Morrison Express, ein globaler Spediteur mit Hauptsitz in Taiwan, wurde das erste Unternehmen, das dem Programm beitrat und den Einsatz von SAF durch die Frachtflotte von China Airlines unterstützte. Das Engagement von Morrison Express, eine Nachhaltigkeits-Roadmap für Unternehmen zu formulieren, die ihren Kunden grüne Logistiklösungen bietet, stehe im Einklang mit der ESG-Philosophie von China Airlines. Das für die neue Partnerschaft verwendete SAF verursache 80% weniger Kohlenstoffemissionen als herkömmlicher Treibstoff, ein Prozentsatz, der noch mehr Unternehmen ermutigen sollte, dem Programm beizutreten und die Grundlagen für die ESG-Nachhaltigkeit zu schaffen, so die Airline weiter. (red)