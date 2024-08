Meiers Weltreisen: Zu unbekannten Reisezielen im Winter

Viele der neuen Rundreisen weltweit sind zudem auch als Privatreise mit eigenem Fahrer buchbar. Dabei werden Reisen, die sehr besondere Urlaubserlebnisse bieten, erstmals als „Unique Moments“ gekennzeichnet. Insgesamt 43 dieser sind im neuen Programm zu finden.

Baja California hautnah

In Lateinamerika, wo Meiers Weltreisen mit 206 Touren das größte Rundreisen-Angebot hat, bieten viele der neuen Touren solche einzigartigen Momente. Auf der Mexiko-Reise „Baja California – zwischen Wüste und Meer“ etwa übernachten die Teilnehmenden am Sandstrand von Buena Vista, legen während einer Bootstour einen Stopp bei einer Seelöwenkolonie ein und schnorcheln mit den verspielten Jungtieren. Die Lasso-Lehr-Stunde mit Rancheros in einer ehemaligen Geisterstadt ist ein weiteres Highlight der Reise. Authentische Einblicke in das südamerikanische Ranchleben erhalten die Gäste von Meiers Weltreisen auch während der Tour „Argentinien – Chile: Spektakuläres Patagonien – mit allen Sinnen erleben“. Weitere Unique Moments auf dieser Reise sind die Überquerung von drei Seen mit dem Katamaran und das interaktive Kochen mit unterschiedlichen Feuertechniken.

Neue Reiseziele

Um vier noch unbekanntere Länder hat der Fernreisen-Spezialist sein Portfolio im Winter in Asien erweitert. Meiers Weltreisen bietet dort ab der neuen Saison die Philippinen, Hongkong und Laos an. Die neue Rundreise „Authentisches Laos im tiefen Süden“ ist wegen ihrer besonderen Erlebnisse wie einem Kochkurs in einem kleinen Dorf, der Fertigung eines Sonnenhutes aus Palmblättern unter Anleitung von Inselbewohnern oder dem Rösten von Kaffeebohnen auf einer Kaffeeplantage ebenfalls mit dem „Unique Moments“-Signet versehen. Premiere feiert Bhutan im Winterangebot von Meiers Weltreisen. Während der Rundreise „Im Land des Donnerdrachen“ lernen die Teilnehmer die fast unberührte Landschaft und die reiche Kultur mit den vielen buddhistischen Klöstern kennen. Das Königreich hat sich erst vor wenigen Jahren dem Tourismus geöffnet und steht für einen langsamen und behutsamen Tourismus.

Afrika: Kenias Küste und Bahrein

Mit der Küstenstadt Malindi am Indischen Ozean gibt es ein weiteres neues Ziel in Kenia im Programm. Hier finden UrlauberInnen lange Sandstrände und viele Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Im Katalog „Afrika und Orient“ gibt es zudem erstmals Angebote nach Bahrain. Der kleine Inselstaat bietet neben zahlreichen Museen, Märkten und historischen Gebäuden auch ruhige Sandstrände am kristallklaren Meer.

Fernreise-News weltweit

Neu im Indischen Ozean ist die Mietwagenrundreise „La Réunion – Inselparadies für alle Sinne“, die ab Saint Denis startet. Highlights sind u.a. ein Helikopterflug und eine Katamaran-Fahrt. Auf Mauritius hat Meiers Weltreisen sein Hotelportfolio ausgebaut und bietet dort mit der Bubble Lodge Bois Chéri und der Bubble Lodge Iles aux Cerfs zwei sehr außergewöhnliche Unterkünfte an: Die transparenten, kugelförmigen Bubble Lodges gewähren eine spektakuläre freie Sicht auf den Sternenhimmel. Die futuristisch anmutenden, umweltfreundlichen „Blasen“ befinden sich auf einer historischen Teeplantage und auf der Golfinsel Ile aux Cerfs. Auch neue Ausflüge bietet Meiers Weltreisen in der kommenden Saison an – etwa in Mexiko, wo Gäste einen Abend bei einer Maya-Familie in Dos Palmas verbringen können. Ein Bad in einem Cenote, einer Karsthöhle mit Grundwasserzugang, und ein gemeinsames Abendessen mit den DorfbewohnerInnen runden den Ausflug „Noche Maya“ ab. In Bejjing hat der Fernreise-Spezialist „Die Hutongs – Ausflug in die Altstadt“ neu im Programm. Gemeinsam mit einer deutsch sprechenden Reiseleitung erkunden die TeilnehmerInnen die traditionellen Pekinger Wohnviertel mit dem Fahrrad.

Neuer persönlicher Concierge-Service

Erstmals ab diesem Winter steht den Meiers Weltreisen-Gästen in vielen Destinationen u.a. in Südafrika, Namibia, Thailand, Indonesien, Vietnam, Kambodscha, Mexiko, der Dominikanischen Republik, in Costa Rica, Sri Lanka, Mauritius, Dubai und den USA ein Concierge-Service zur Verfügung. Der persönliche Reisebetreuer von Meiers Weltreisen steht ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt sie dabei, ihren Urlaub um individuelle Highlights zu ergänzen. Sei es durch die Organisation von vorab gebuchten Ausflügen oder eines romantischen Candle-Light-Dinners am Strand, der Buchung eines Rundfluges oder dem Kauf von Veranstaltungstickets oder Konzertkarten.