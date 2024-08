Leberkas-Pepi und Ottakringer empfangen Fluggäste in Wien

Zusätzlich zu den F-Gates ist das kulinarische Angebot von Leberkas-Pepi jetzt neu in der Ankunftshalle des Flughafen Wien vertreten. Köstliche Leberkäsespezialitäten werden nach original österreichischen Rezepturen zubereitet und bringen ein Stück Österreich auf den Teller der Gäste. Ob klassisch, pikant, mit Käse oder Trüffel – hier lässt sich Gaumenfreude für jeden Geschmack finden. In der Zapfmeisterei von Ottakringer werden am gleichen Standort die entsprechenden Erfrischungen serviert: 16 verschiedene Biersorten, davon acht frisch gezapft, Wein, Prosecco und mehr sind zu herzhaftem Leberkäse täglich im öffentlichen Bereich der Ankunftshalle am Flughafen Wien von 8 Uhr bis 22 Uhr erhältlich.

Österreichs Traditionshaus für Leberkäse

In der Linzer Rathausgasse wurde vor 36 Jahren der erste „Leberkas-Pepi“ eröffnet. Der damalige Mitarbeiter und jetzige Eigentümer und Betreiber, Christoph Baur, übernahm im Jahr 2001 das Unternehmen und machte es weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Weitere Standorte in Linz und Umgebung wurden eröffnet und eine Geschäftspartnerschaft in London 2008 sorgte für großes mediales Interesse. Sieben Jahre später wurde eine weitere Expansion nach Wien umgesetzt: Gemeinsam mit Geschäftspartner Mario Scheday werden in der Wiener Innenstadt, am Hauptbahnhof und in einem Wiener Einkaufszentrum „Leberkas-Pepi“ Filialen betrieben. Ende 2017 wurde eine Lizenzpartnerschaft am Flughafen Wien abgeschlossen. Insgesamt gibt es neun „Leberkas-Pepi“ Standorte in ganz Österreich und davon nun zwei am Wiener Airport.

Ottakringer Brauerei - Wiener Institution

Die renommierte Brauerei Ottakringer mit Sitz in Wien wurde im Jahr 1837 als Familienunternehmen gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Brauereien des Landes etabliert. Das Sortiment der Brauerei umfasst eine Vielzahl von Biersorten. Pro Jahr werden 420.000 Hektoliter Bier gebraut. Mit der einzigartigen Eventlocation im Brauereigebäude ist Ottakringer auch fest im Wiener Stadtleben verankert. Auf dem Flughafen Wien ist das neue, bierige Konzept „Zapfmeisterei“ von Ottakringer zweimal vertreten, einmal im Pier Ost bei den D-Gates und nun auch in der Ankunftshalle. (red)