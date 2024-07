Schauinsland-reisen schaltet Sommer 2025 frei

Bei den Gästen von schauinsland-reisen gehöre die Türkei im kommenden Sommer wieder zu den beliebtesten Zielgebieten. „Durch die Marktverschiebungen nach der FTI-Insolvenz konnten wir unser Portfolio dort stark ausbauen“, erklärt Touristikchef Andreas Rüttgers. Gerade in solchen Zeiten würden Airlines und Hoteliers auf wirtschaftlich starke und solide Veranstalter setzen. Daher habe schauinsland-reisen zuletzt viele bereits bestehenden Kooperationen ausweiten und sogar neue Partner hinzugewinnen können, so der Touristikchef weiter.

Familienunterkünfte gefragt

Unter anderem sind in der Türkei bereits die vor allem bei Familien beliebten Häuser der Hotelgruppen Hane und Eftalia buchbar. Ebenso sind die bei sämtlichen Zielgruppen stark nachgefragten Barut-Hotels bereits in den Buchungssystemen freigeschaltet. Neu im schauinsland-reisen-Portfolio sind beispielsweise das 5-Sterne- Haus Gold Island Selected und das ideal für Familien geeignete 5-Sterne-Hotel Gold Island Family in Alanya, ebenso wie das vor allem auf dem deutschen Markt beliebte 4-Sterne-Side West Park Hotel.

Ägypten als Frühbucher-Urlaubsziel

Auch Ägypten gehöre zu den klassischen Frühbucherzielen, wo schauinsland-reisen bereits viele seiner beliebten Stammkundenhotels und Familienresorts für den kommenden Sommer freigeschaltet habe, so der Veranstalter. Buchbar sind neben den Pickalbatros- und Jaz-Hotels auch die von Orascom geführten Anlagen wie zum Beispiel das 5-Sterne-Sheraton Miramar El Gouna und das 5-Sterne-Steigenberger Golf Resort, ebenso wie die bei vielen Stammgästen beliebten Sunrise Hotels, darunter das 5-Sterne-Sunrise Garden Beach Resort und das 5-Sterne-Sunrise Tucana Grand Select. Das in diesem Jahr neueröffnete schauinsland-reisen-Original 5-Sterne-Sunruse Anjum Resort Grand Select Marsa Alam sei bei den Gästen so gut angekommen, dass die ersten ihren Urlaub dort auch schon für den kommenden Sommer gebucht haben. Darüber hinaus zeige sich bereits, dass auch das von schauinsland-reisen mitkonzipierte 5-Serne-True Beach Resort im kommenden Jahr erneut zu den angesagtesten Hotels in Marsa Alam gehören werde, heißt es weiter.

Attraktive Frühbucherrabatte

KundInnen, die es auf die Kanaren oder Balearen zieht, würden dafür im Reisebüro ebenfalls bereits einige attraktive Angebote finden und auch in Griechenland sowie auf Madeira seien viele Hotelkontingente bereits in die Buchungssysteme integriert. Ebenso würden sich den Gästen auf der Fernstrecke zahlreiche Möglichkeiten bieten: Beispielsweise ist das für besonderen Luxus bekannte Hotelportfolio auf den Malediven und Mauritius für den kommenden Sommer komplett freigeschaltet. Für die KundInnen lohne es sich also, im Reisebüro schon jetzt nach den neusten Angeboten zu fragen. Dabei gelte wie immer: Je früher die Gäste buchen, desto höher sind die Chancen, sich den nächsten Traumurlaub zu besonders attraktiven Preisen zu sichern. Wer die Frühbucherrabatte mit weiteren Aktionen wie beispielsweise kostenlosen Zimmer- oder Verpflegungsupgrades kombiniert, könne bei Pauschalreisen in der Spitze teilweise mehr als 40% auf den Gesamtpreis sparen, wirbt schauinsland-reisen um Frühbucher. (red)