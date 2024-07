Qatar Airways präsentiert „Qsuite Next Gen“

Präsentiert wurde sie von Badr Mohammed Al-Meer, CEO der Qatar Airways Group, gemeinsam mit Sama, dem weltweit ersten AI Digital Human Cabin Crewmitglied. Während der Enthüllung betonte Al-Meer die neuen und verbesserten Funktionen der Qsuite Next Gen, darunter vollständig anpassbare Quad-Suiten, Companion-Suiten in den Fenstergängen, manövrierbare 4K-OLED-Bildschirme für die Bordunterhaltung (IFE) sowie mehr Platz und Privatsphäre in jeder Suite.

„Wir freuen uns, dass wir auf der Farnborough International Airshow endlich die lang erwartete Qsuite Next Gen vorstellen können. Qatar Airways hat die Messlatte für sein preisgekröntes Produkt, die Qsuite, wieder einmal höher gelegt“, so der Vorstandsvorsitzende. Die Qsuite Next Gen soll bis 2025 an Bord der Boeing B777-9-Flugzeuge von Qatar Airways zum Einsatz kommen.

Qsuite Next Gen

Die innovative Qsuite Next Gen ziele darauf ab, eine ausgewogene Work-Life-Balance mit ihren revolutionären Eigenschaften für alle Geschäftsleute, Freunde und Familien zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung. Die 4K OLED Panasonic Astrova IFE-Bildschirme seien eine Weltneuheit für jede Fluggesellschaft. Die Bildschirme können zur Seite geschoben werden, um Raum für bis zu vier Passagiere in der Quad Suite und bis zu zwei Passagiere in der Companion Suite zu schaffen.

Die Quad Suite bietet mehr Platz für gemeinsame Dinner und mehr Privatsphäre durch höhere, digital gesteuerte Trennwände. Mit größeren Liegeflächen und Doppelbetten bietet die neue Quad Suite auch den 5-Sterne Qatar Airways Turn-Down-Service mit einer speziellen „Make My Bed“-Funktion. Die Qsuite Next Gen nutzt zudem neue Technologien für mehr Komfort und Vernetzung der Passagiere und bietet eine breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten, die von der Umgebungsbeleuchtung bis hin zur Steuerung des Sichtschutzes über die verbesserten Touchscreen Passenger Control Units reichen.

Weitere Neuerungen

Am Stand auf der Luftfahrtmesse stellt Qatar Airways auch seine hochmoderne Boeing B787-9 Dreamliner und die brandneue Gulfstream G700 von Qatar Executive vor. Die Boeing 787-9 ist mit der Adient Ascent Business Class Suite ausgestattet, die über Schiebetüren zum Schutz der Privatsphäre, drahtloses Aufladen von Mobilgeräten und ein 79-Zoll-Liegebett verfügt. Die Gulfstream G700 von Qatar Executive bietet eine geräumige Passagierkabine mit vier individuellen Bereichen, darunter eine private Kabine im Heck mit einem festen Bett. Qatar Executive hat seine Flugzeugflotte um vier weitere Gulfstream G700-Flugzeuge erweitert, von denen sechs innerhalb der nächsten 18 Monate in Dienst gestellt werden sollen.

Sama - das weltweit erste AI Digital Human Cabin Member, unterhält das Publikum durch ein interaktives Gespräch darüber, wie die beste Fluggesellschaft der Welt Luxus und Innovation neu definiere und den Maßstab der Branche für Business-Class-Erlebnisse erhöht habe.