Belek Beach Resort Hotel: Der GM im Interview

In der Vergangenheit hatte die Türkei immer den Ruf, ein Reiseziel zu sein, das für Familien mit Kindern erschwinglich ist. Wie sehen Sie das Land derzeit als Reiseziel? Stichwort hohe Inflation, allgemeine Preissteigerungen....

Okan Küçükmustafa: Die Türkei wird mit ihren Naturschönheiten, ihrer reichen Kultur und ihrer traditionellen Gastfreundschaft immer ein wichtiges Tourismusziel sein. Die vorteilhafte Geografie der bekannten Urlaubsregionen in der Türkei, die klimatischen Eigenschaften, die modernen und gut ausgestatteten Einrichtungen sind essenzielle Buchungsgründe von Familien mit Kindern. Die weltweit hohe Inflation, insbesondere nach der Pandemie, wirkte sich negativ auf alle Verbraucher aus. Das Paket aus Flugtickets, Unterkunft und anderen Dienstleistungen, die den Urlaub in der Türkei ausmachen, war von den Preissteigerungen insgesamt stark betroffen. Nichtsdestotrotz wird die Türkei weiterhin ein attraktives Reiseziel für Familienurlaube bleiben und mit ihren ausgebildeten und erfahrenen Arbeitskräften und der touristischen Infrastruktur weiterhin das führende Urlaubsziel in Europa sein.

Für Familien mit Kindern ist ein Urlaub am Mittelmeer kaum noch bezahlbar. Wie sehen Sie die Preisentwicklung in der Zukunft?

Okan Küçükmustafa: Die Krisen in verschiedenen Teilen der Welt wirken sich auf alle Kosten aus. Die Kosten für eine europäische Familie mit mittlerem Einkommen, die mit ihren Kindern in den Urlaub fährt, sind im Vergleich zu vor ein paar Jahren deutlich gestiegen. Ich denke jedoch, dass dies ein vorübergehender Trend ist. Der wirtschaftliche Aufschwung wird sowohl zu den steigenden Einkommen als auch zu den relativ sinkenden Kosten beitragen. In der Türkei erleben wir eine Zeit, in der die türkische Lira gegenüber anderen Währungen recht wertvoll bleibt und die Inflation bei 60-70 % liegt. Diese Situation hat die Nicht-Hotel-Ausgaben der Touristen reduziert und die Hotelpreise in Euro erheblich in die Höhe getrieben. Ich gehe davon aus, dass die Preise ab dem nächsten Jahr wieder ausgeglichener sein werden.

Lokale Produkte nach tradtiionellen Methoden zubereitet

Ein All-inclusive-Angebot ist nach wie vor ein wichtiges Urlaubsmotiv für Familien. Wie können Sie sich von den Mitbewerbern abheben? Und was ist das Besondere an Ihrem Ultra-All-Inclusive-Angebot?

Okan Küçükmustafa: Viele All-Inclusive-Hotels in unserer Region haben ähnliche Servicestandards, wie z.B. freundliche Bedienung, reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot, Bars und Restaurants, die 24 Stunden am Tag geöffnet sind. Um in diesem Wettbewerb eine privilegierte Stellung einzunehmen, legen wir Wert darauf, dass unsere Gäste an jedem Ort ohne Wartezeit Zugang zu hygienischen und köstlichen Produkten von gleicher Qualität haben. Wir schulen unsere Mitarbeiter kontinuierlich in Fremdsprachen und Servicekompetenz. Wir bieten u.a. lokale Produkte an, die nach traditionellen Methoden zubereitet werden.

Die Erwartungen der Gäste im Urlaub werden immer höher, können Sie diese erfüllen?

Okan Küçükmustafa: Unser Ziel ist es nicht nur, die Erwartungen unserer Gäste zu erfüllen, sondern ihnen einen Schritt voraus zu sein. Ich glaube, dass uns dies gelungen ist. Auf vielen Internet-Bewertungsportalen zählen wir zu den besten Hotels in unserer Region, und die Zahl unserer Stammgäste steigt von Jahr zu Jahr. Ich glaube, das Wichtigste an dieser Stelle ist, den Gästen zuzuhören. Wenn wir unseren Gästen zuhören, können wir erfahren, was sie brauchen und welche Vorlieben sie haben. Wir haben zu diesem Zweck viele Systeme entwickelt. Unser Guest-Relations-Team tritt den ganzen Tag über an fast jeder Stelle der Anlage mit unseren Gästen in den Dialog und sammelt ihre Anregungen und Wünsche. Mit QR-Codes können unsere Gäste schnell an kurzen Umfragen teilnehmen, und sie geben uns auch ein Feedback mit einer ausführlicheren Umfrage, bevor sie das Hotel verlassen. All diese Informationen werden detailliert ausgewertet und wir können schnell handeln. Außerdem berücksichtigen wir die Anregungen, die unsere Gäste im Laufe des Jahres geben, bei der Erstellung der Investitionspläne für das nächste Jahr.

Club mit zwei verschiedenen Gesichtern

Was zeichnet Ihren Club aus?

Okan Küçükmustafa: Unser Hotel hat zwei verschiedene Gesichter. Das eine ist, dass wir ein ideales Familienurlaubshotel sind mit allen Einrichtungen, die wir anbieten. Zum anderen gibt es unseren speziellen Bereich, der als separates Hotel mit allen Einrichtungen genutzt werden kann und in dem nur Gäste ab 13 Jahren übernachten können. Gäste, die in diesem Bereich wohnen, können einen ruhigeren und entspannteren Urlaub abseits der Kinder verbringen und sich den ganzen Tag über an den eigenen Pools, Restaurants und Bars aufhalten. Wir haben sogar einen eigenen Strandabschnitt für sie reserviert. In dem für Familienurlaube idealen Bereich gibt es einen Kids Club, der bis 23.00 Uhr geöffnet ist, und Aktivitätsprogramme, die den ganzen Tag über Unterhaltung und sportliche Aktivitäten bieten.

Sind in den nächsten Jahren irgendwelche Investitionen oder Innovationen geplant? Welches ist derzeit Ihr Lieblingsplatz im Club?

Okan Küçükmustafa: In den kommenden Jahren planen wir entsprechend den Wünschen und Anregungen unserer Gäste den Bau eines Barbereichs mit mehr Sitzplätzen und einem Snackangebot. Außerdem planen wir, unser SPA und unser Fitnesscenter zu vergrößern. Nachhaltigkeit ist ein Thema, dem wir große Bedeutung beimessen. Deshalb hat unsere Investorengesellschaft eine Investition in die Wege geleitet, die es uns ermöglichen wird, den gesamten Stromverbrauch des Hotels durch Solarenergie zu decken, deren erste Phase wir dieses Jahr in Betrieb genommen haben. Nächstes Jahr werden wir unseren gesamten Strom selbst aus der Sonne gewinnen.

Lassen Sie uns einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie sieht Ihr Tag als Hoteldirektor aus (von morgens bis abends)?

Okan Küçükmustafa: Ich bin in der Regel jeden Tag vor 08:30 Uhr im Hotel, nach einem kurzen Check des Lobbybereichs, der für neue Gäste den ersten Eindruck bedeutet, kontrolliere ich den Frühstücksservice und mache dann einen morgendlichen Rundgang durch die Pools, den Strand und den Garten. Nach der Begrüßung der Gäste, die früh in den Tag starten, und kurzen Gesprächen mit meinen Kollegen, kehre ich ins Büro zurück und lese die Berichte und Nachrichten vom Vorabend. Im Laufe des Tages nehme ich an geplanten oder ungeplanten Besprechungen zu Themen wie Finanzen, Verkauf und Einkauf teil. Da wir viele Servicebereiche haben, die über ein großes Gebiet verteilt sind, verbringe ich nur einen sehr kurzen Teil des Tages in meinem Büro und einen großen Teil meiner Zeit direkt in den Einsatzbereichen. Diese Angewohnheit ermöglicht es mir, in ständigem Kontakt mit den Gästen zu sein und sie zu beobachten, und gibt mir auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter anzuleiten und zu unterstützen, wenn es nötig ist. Am Nachmittag verbringe ich einige Stunden mit Sport und verlasse dann das Hotel, nachdem ich die Servicebereiche für das Abendessen und die abendlichen Unterhaltungsprogramme in Aktion gesehen habe.

Wie verbringen Sie Ihren privaten Urlaub?

Okan Küçükmustafa: Da ich viele Jahre in großen All-inclusive-Hotels gearbeitet habe, bevorzuge ich in meinem Urlaub so weit wie möglich ruhige und kleine Orte. Meine Familie und ich lieben es, mit der Natur allein zu sein. Von langen Trekkingtouren bis zum Aufenthalt in einer kleinen Pension am Meer gibt es eine große Bandbreite, die uns gefällt. Zusatzinfos Zahlen und Fakten: Das Belek Beach Resort bietet 663 Zimmern, die sich auf einer Gesamtfläche von 60 Tausend m2 verteilen, mit einer natürlichen Aussicht auf Tausende von Pflanzen und Bäumen. Der Strand des Hotels ist eines der natürlichen Laichgebiete der Caretta-Caretta-Schildkröten, und wir schützen sie auf sensible Weise. Ungefähr 50 Prozent der Gäste kommen aus dem deutschsprachigen Raum, insbesondere aus Deutschland. Es folgen das Vereinigte Königreich und andere europäische Länder. (red)