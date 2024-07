Matthias Rotter verstärkt Team von ISO Travel Solutions

Die ISO-Gruppe und Matthias Rotter sind langjährige Geschäftspartner. Seit der Jahrtausendwende habe er in verantwortlichen Positionen bei führenden europäischen Touristikunternehmen, darunter Meirs Weltreisen und DER Touristik, gemeinsame Projekte mit der ISO durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heißt. „Es war an der Zeit, unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit in einer exklusiven Kooperation zu intensivieren. Mit Matthias Rotter schließt sich ein international anerkannter Travel & Tech Generalist unserem Team an. Seine Erfahrung und analytischen Fähigkeiten bieten Reiseunternehmen versierte, hochkarätige Unterstützung und Beratung“, ist Markus Kretschmer, als Prokurist verantwortlich für die ISO Travel Solutions, überzeugt.

Rotters Aufgabe für die ISO bestehe darin, als erfahrener strategischer Berater für Reiseunternehmen zu fungieren. Im Zuge dessen analysiere er deren Anforderungen für anspruchsvolle IT-Projekte und erarbeitet gemeinsam mit der ISO-Gruppe deren Umsetzbarkeit. „Viele Unternehmen in der Branche stehen vor der Frage, wie sie sich mit innovativen Technologien für eine erfolgreiche Zukunft rüsten können. Um diese Herausforderung mit Zuversicht anzugehen, stehe ich mit meiner Erfahrung aus der gleichen Kundenperspektive bereit“, so Matthias Rotter. Ziel ist es, dadurch eine erfolgsorientierte Projektkonzeption und einen optimalen Start der Zusammenarbeit zu gewährleisten. Im Projektverlauf wird Matthias Rotter zudem seine Expertise im IT Change Management einbringen und kann ISO-Kunden in vielen Unternehmensbelangen unterstützen. (red)